Budēļu masku maģija Rīgā
Ceturtās adventes nedēļā rīdziniekiem ir iespēja baudīt dažādus koncertus, masku darbnīcas, kā arī tradicionālo bluķa vakaru un maskoto gājienu.
FOTO: ielūkojies, kā top budēļu maskas saulgriežu gājienam
Šodien, 21. decembrī, no plkst. 12.00 līdz 20.00 M/Darbnīcā norisināsies budēļu karnevāls. Tā laikā apmeklētājiem ir iespēja piedalīties autentisku budēļu masku darbnīcā tekstilmākslinieces Emmas Sofijas vadībā. Pasākuma programmā paredzēts arī Saulgriežu mielasts, ķekatu rotaļas, danči un svētku ugunskurs Aristida ielas 9 pagalmā.
No plkst. 17.00 līdz 18.00 paredzēta bluķa vilkšana un kopienas budēļu gājiens sadarbībā ar kultūrbāru “Labietis” un Miera ielas republikas kopienu. Plkst. 18.00 notiks svētās uguns iedegšana – bluķa dedzināšana, bet vakaru plkst. 18.30 noslēgs grupas “Zāle” koncerts.
Ieeja pasākumā ir bez maksas, savukārt dalība masku darbnīcā maksā piecus eiro.