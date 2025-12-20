Kameras paredzētas izmantošanai Saeimas sēžu, dažādu pasākumu un notikumu norises procesā kvalitatīvas videopārraides nodrošināšanai.
Sabiedrība
Šodien 11:16
Saeima straumēšanas videokameru iegādei plāno tērēt līdz 135 000 eiro
Saeima par summu līdz 135 000 eiro plāno iegādāties videokameras pasākumu un konferenču straumēšanai, liecina informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
Kā norādīts iepirkuma tehniskajā specifikācijā, kameras paredzētas izmantošanai Saeimas sēžu, dažādu pasākumu un notikumu norises procesā kvalitatīvas videopārraides nodrošināšanai.
Kā līguma termiņš noteikti trīs mēneši. Tāpat noteikts, ka paredzamā maksimālā līgumcena nepārsniedz 135 000 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma nolikumā norādīts, ka par pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija atzīs to pretendentu, kurš būs atbilstošs visām nolikumā izvirzītajām prasībām un kura iesniegtais piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais.
Pretendenti pieteikumus var iesniegt līdz 22. decembrim.