Ziemassvētkos slēpot gribētājiem durvis vērs vairāki slēpošanas kompleksi
Slēpošanas un atpūtas kompleksi "Gaiziņkalns" un "Briežkalns" strādās Ziemassvētku laikā, pavēstīja slēpošanas trašu pārstāvji.
"Gaiziņkalns" darbu sāks 20. decembrī. Nākamnedēļ kalns būs atvērts, vienlaikus turpinot sniega ražošanu. Apmeklētājiem būs pieejama slēpošanas trase "Lielais Golgāts". Pārējās trases plānots sagatavot pakāpeniski.
Savukārt "Briežkalns" darbību sāks piektdien, 19. decembrī. Apmeklētājiem būs pieejams mācību kalns un centrālā trase. "Briežkalns" sniegu sāks ražot dienās, kad gaisa temperatūra sasniegs mīnus 1,5 grādus, un arī nākamnedēļ sniegs tiks pūsts uz kalna. Plānots, ka nākamnedēļ sāks darboties arī kameršļūkšanas trase.
"Žagarkalns" pārstāvji informēja, ka gadījumā, ja saglabāsies stabila gaisa temperatūra un izdosies sagatavot kalnu, to plānots atvērt 26. decembrī vai 27. decembrī.
Savukārt "Riekstukalns" Ziemassvētkos apmeklētājiem vēl nebūs pieejams. "Riekstukalns" pārstāvji norādīja, ka tieši svētku dienās prognozēts sals, un lai pilnvērtīgi sagatavotu kalnu, nepieciešamas aptuveni divas diennaktis. Tiklīdz laikapstākļi to ļaus, tiks sākta sniega ražošana un pēc kalna sagatavošanas tas tiks atvērts apmeklētājiem.
"Ozolkalns" nākamās nedēļas otrajā pusē plāno sākt sniega ražošanu. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, kalnu potenciāli varētu atvērt ap Jauno gadu.
"Milzkalns" sniega ražošanu plāno sākt 23. decembrī, ja vairākas dienas noturēsies stabili laikapstākļi. "Milzkalna" pārstāvji norādīja, ka, ja šajā laikā izdosies sagatavot kalnu, plānota arī tā atklāšana. Arī "Egļkalns" nākamnedēļ plāno sākt sniega ražošanu, un pēc tam paredzēta kalna atvēršana.