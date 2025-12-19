Mārupē durvis ver otrais "Rimi" veikals
19. decembrī, pircējiem durvis vēris jauns "Rimi" veikals Mārupē, Lambertu ielā 35.
Jaunais veikals piedāvā ērtu, videi un pircējiem draudzīgu, mūsdienīgu vidi ar pārskatāmu, funkcionālu iekārtojumu un plašu sortimentu ērtai iepirkšanai. Veikals atvērts katru dienu 08.00–22.00.
"SM Lambertu" 1020 m² zālē, kas veidota pēc jaunākā koncepta, pieejams plašs pārtikas un nepārtikas preču klāsts, nodrošinātas 34 darba vietas. Ērtībām – divas tradicionālās un piecas pašapkalpošanās kases; divās ātri norēķini ar skaidru naudu, vienā – Skenē ar telefonu. Ātriem pārtraukumiem – kafija, svaigi spiesta apelsīnu sula, svaigi cepta maize un smalkmaizītes; nesteidzīgām maltītēm – plašs "Mani gardumi" klāsts, sveramās zivis uz ledus, daudzveidīga sveramā gaļa, ekoprodukti, diabētiskie un bezglutēna izstrādājumi u. c. Pieaugot interesei par bezalkoholiskām alternatīvām stiprajiem un dzirkstošajiem dzērieniem, izveidots īpašs plaukts. Pieejama arī dzeramā ūdens uzpilde līdzņemšanai.
“Redzot, kā attīstās Mārupe un tās apkaime, "SM Lambertu" kļūs par lielisku vietu ikdienas iepirkumiem. Īsā laikā esam atvēruši jau otro veikalu Mārupē, kur varēs iegādāties gan krājumus nedēļas maltītēm, gan gardumus svētkiem, kā arī sadzīvei un mājsaimniecībai nepieciešamo. Turklāt šeit, atšķirībā no citiem šī formāta veikaliem, būs pieejams arī pircēju iemīļotais Klēts sortiments,” uzsver Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.
Telpās ieviests LED apgaismojums, energoefektīvas aukstumsistēmas un darbinieku zonās – gaismas sensori. Apkurei izmantos siltumsūkņus. Automašīnas var novietot tirdzniecības centra 70 vietu stāvvietā; vēlāk plānotas elektroauto uzlādes stacijas. Centrā būs arī citi nomnieki – skaistumkopšanas salons, aptieka, ziedu un gaļas veikals, kā arī DPD pakomāts. Pircēju drošībai veikala būvniecības laikā izbūvēts regulējams krustojums Kantora un Lambertu ielu krustpunktā.