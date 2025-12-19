Naktī Latviju sāks šķērsot lietus zona.
Šodien 14:38
Naktī uz sestdienu Latviju šķērsos lietus zona
Naktī uz sestdienu Latviju no ziemeļrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, prognozē sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā lietus gaidāms nakts un rīta stundās, bet Latgalē un Sēlijā līs dienā. Vietām būs arī migla.
Dažviet Kurzemē un valsts centrālajos novados, sākot no rietumiem, sestdien uzspīdēs saule.
Naktī pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 0..+5 grādi.
Dienā gaidāms lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +2..+7 grādiem.
Rīgā nakts otrajā pusē un no rīta līs, sestdienas pēcpusdienā starp mākoņiem var izspraukties kāds saules stars. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6 grādiem.