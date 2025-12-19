VIDEO: Signet Banka kopā ar partneriem aicina ziedot akcijai “Eņģeļi pār Latviju”
Signet Banka uzskata, ka patiesa vērtība rodas brīdī, kad varam palīdzēt tiem, kam atbalsts ir nepieciešams visvairāk. Šogad banka pirmo reizi iesaistās labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju” kā tās atbalstītājs, pievienojoties iniciatīvai, kas jau gadiem palīdz bērniem ceļā uz pilnvērtīgāku ikdienu, sniedzot nepieciešamo atbalstu.
“Eņģeļi pār Latviju” mērķis ir palīdzēt bērniem ar nopietnām veselības problēmām, sniedzot iespēju saņemt nepieciešamo ārstēšanu un piepildīt sapņus par laimīgāku un pilnvērtīgāku ikdienu. Šogad atbalstu gaida 363 bērni visā Latvijā – 222 bērni ar autiskā spektra traucējumiem, 21 bērni ar kustību traucējumiem, 85 bērni, kuriem palīdzība var būt nepieciešama ārkārtas situācijās, kā arī 35 bērni, kuriem nepieciešami medikamenti. Šī gada akcijas mērķis – savākt vairāk nekā 741 500 eiro bērnu ārstēšanai. Akciju ik gadu īsteno TV3 Group Latvija sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un partneriem.
Aicinām ziedot “Eņģeļi pār Latviju” akcijai, izmantojot ziedojumu kastītes:
- Latvijas Nacionālā teātra kasēs, Kronvalda bulvārī 2.
P.-Pk. 10.00-19.00, S. -Sv. 11.00-18.00
- Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs, Aspazijas bulvārī 3.
O.–S. 11.00-19.00, Sv. 11.00-18.00
- Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, J. Rozentāla laukumā 1.
O.–C. 10.00-18.00, Pk. 10.00-20.00, S. -Sv. 10.00-17.00
- Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvietā – Rīgas Kongresu namā.
Kr. Valdemāra ielā 5, P. -Pk. 12.00-19.00
- OC Vision veikalos – Optio, Vision Express, Lornete un Vizionette visā Latvijā.