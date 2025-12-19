Muita kravā atklāj tūkstošiem viltotu smaržu pudelīšu ar nezināmu saturu
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas, Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā veicot kravu kontroli, kuģu konteinerā konstatēja vairāk nekā 600 viltotus parfimērijas izstrādājumus ar populāru preču zīmju atdarinājumiem.
Krava bija ievesta no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un paredzēta saņēmējam Lietuvā.
Pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta amatpersonas šī gada septembrī veica kādas kravas, kas bija ievesta no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kontroli. Precēm bija pieteikta muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, un atbilstoši dokumentos norādītajam tās bija paredzēts nogādāt gala saņēmējam Lietuvā.
Muitas fiziskās kontroles laikā tika konstatēts, ka kuģu konteinerā atrodas parfimērijas izstrādājumi ar, iespējams, viltotām preču zīmēm. Muitas amatpersonas vērsās pie attiecīgo preču zīmju īpašnieku pārstāvjiem, kuri ir apstiprinājuši, ka ar precēm pārkāptas divu uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesības un šīs preces jāiznīcina.
Muitas kontroles pasākumu rezultātā tika izņemtas 657 vienības smaržu un dezodorantu ar preču zīmju – "Tiziana Terenzi" un "Tom Ford" – viltojumiem.
Kopējais tiesību īpašniekiem novērstais kaitējums pēc atbilstošu oriģinālo preču vērtības ir aptuveni 44 350 eiro.
2025. gada 11 mēnešos VID Muitas pārvaldes veikto kravu un sūtījumu kontroles rezultātā 60 gadījumos tika konstatētas viltotas preces. Kopā izņemtas 22 464 vienības viltotu preču. Visvairāk šogad konstatēti kartupeļu čipsi, apģērbi, rotaļlietas, parfimērijas izstrādājumi ar viltotām preču zīmēm.