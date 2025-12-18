Vairāk nekā miljons! Labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedota rekordliela summa 1 001 388 eiro
18. decembrī noslēdzies Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratons “Dod pieci!”, kurā saziedoti 1 001 388 eiro rehabilitācijas nodarbībām bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem.
Stikla studijā pagājušas piepildītas sešas diennaktis – uzklausīti aizkustinoši un silti ziedotāju stāsti, nozares ekspertu viedokļi, tēmas viesu pieredze, kā arī visdažādāko žanru skaņdarbi. “Dod pieci!” rīkotāji nosūtījuši atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām par atbalsta stiprināšanu bērniem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem un kustīgas, veselīgas sabiedrības veicināšanu Latvijā. “Dod pieci!” komanda saka lielu paldies ikvienam ziedotājam par sniegto atbalstu šī gada labdarības maratona mērķa īstenošanai!
Labdarības organizācija Ziedot.lv informē, ka līdz šim saņemti jau 194 palīdzības pieteikumi, un jau janvārī bērniem tiks sniegts pirmais nepieciešamais atbalsts.
“Šogad “Dod pieci!” īpašu uzmanību pievērsa veselībai, kustībai un bērnu patstāvības stiprināšanai. Kustība ir brīvība – gan ķermenim, gan garam, jebkurā vecumā, un to cenšos atgādināt arī saviem kolēģiem. Mums ir prāts, emocijas un intelekts, taču bieži aizmirstam, ka mums ir arī ķermenis. Ja tas ir labā formā un mums ir iespēja kustēties, tas kļūst par stabilu bāzi, lai ilgtermiņā būtu spēcīgi arī citās dzīves jomās. Ceru, ka šis vēstījums paliks ar mums arī pēc maratona noslēguma, jo, kā šajā nedēļā esam pārliecinājušies, veselība un kustība ir visa pamatā,” norāda Latvijas Sabiedriskā medija valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena.
“Redzot sabiedrības atsaucību, man ir ticība, cerība un mīlestība, ka mēs spējam palīdzēt tur, kur palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Taču tikpat svarīgi ir domāt sistēmiski: nodrošināt agrīnu intervenci un atbalstu ģimenēm jau no brīža, kad problēma tiek atklāta, kā arī veidot kvalitatīvu datu bāzi. Tā ir būtiska, lai valsts ilgtermiņā varētu plānot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu finansējumu bērnu rehabilitācijai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.
“Manuprāt, ziedošana ir pašsaprotama – ja cilvēkam ir iespēja palīdzēt, tas ir jādara. Nav pieņemami, ka kāds cieš sāpes vai pat zaudē dzīvību tikai tāpēc, ka trūkst finansējuma palīdzībai. Uzņēmējdarbībā nereti aizmirstam, ka īsto vērtību nerada ne ēkas, ne iekārtas, bet cilvēki. Latvija ir maza, mēs visi esam savstarpēji saistīti, un bieži tie ir tieši uzņēmumu darbinieku tuvinieki, kuriem nepieciešams atbalsts. Tāpēc man nav saprotami, kā var pagriezt muguru palīdzības lūgumam. Es izvēlos atbalstīt “Dod pieci!”, jo jau 12 gadus cilvēki šajā maratonā ziedo sevi, lai palīdzētu citiem. Es uzticos arī Ziedot.lv – organizācijai ar skaidrām vadlīnijām, kas atbildīgi izvērtē katru gadījumu. Tāpēc arī ziedoju jums – lai palīdzība nonāktu tur, kur tā patiešām nepieciešama,” stāsta Ēriks Altroks, kurš labdarības maratona “Dod pieci!” mērķim ziedojis 100 000 eiro.
Ik dienu stikla studiju Doma laukumā apmeklēja dažādi viesi, tostarp cilvēki, kuri paši vai kuru tuvinieki ir saskārušies ar kustību traucējumu radītiem izaicinājumiem. Tāpat katru dienu stikla studijā viesojās “Dod pieci!” tēmas vēstnese Elīna Baltskara, kura maratona laikā drosmīgi dalījusies ar savu pieredzi: “Vēlos pateikt paldies tās 13 gadīgās Elīnas vārdā, kura nezināja, vai un kā spēs kustēties, kura domāja, ka ķermenis neļaus piepildīt sirdī augošos sapņus. Toreiz rehabilitācija un līdzcilvēku atbalsts deva spēju kustēties. Pavadot daudz laika ar bērniem ar kustību traucējumiem, ļoti sapņoju, ka kādreiz varēšu palīdzēt viņiem un viņu ģimenēm – noņemt kaut nelielu smagumu no viņu pleciem. Šodien redzu, ka mūsu sabiedrība ir gatava dalīties un dot katram bērnam iespēju noticēt sev un savam sapnim.”
Zināmas labdarības maratonā visbiežāk izvēlētās dziesmas
Labdarības maratonu “Dod pieci!” ar viesošanos stikla studijā atbalstīja vairāk nekā 110 dažādu žanru solo mākslinieki un mūzikas kolektīvi. Ne tikai maratona sauklis, bet arī galvenais “Dod pieci!” princips ir atskaņot dziesmas apmaiņā pret ziedojumu. Šī gada 100 populārākās labdarības maratonā izvēlētās dziesmas Latvijas Radio 5 ēterā skanēs 31. decembrī plkst. 12.00. Savukārt populārāko dziesmu top 10 alfabētiskā secībā ir: Bel Tempo x Legzdina - The Water; Coldplay - Christmas Lights; Dons - Tuvums; Galeniex, reivs - tērēt, ne krāt; John Lennon - Happy Xmas (War Is Over); Knīpas un knauķi - Piparkūkas danco; Lauris Reiniks, Ralfs Eilands - Labos darbus krāj; Louis Armstrong - What A Wonderful World; Pērkons - Slidotava; Sudden Lights - Mūsu mīlestība.
Neskaitot lielāko ziedojuma summu un uzņēmumu ziedojumus, šī gada dārgākā dziesma, par kuru ziedoti 100 000 eiro, ir “Reiz tu nāksi klusumā”, ko izpilda Intars Busulis.
Joprojām iespējams ziedot “Dod pieci!” mērķim:
• Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
• Līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro).