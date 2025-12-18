Rīgas dome paplašina atlaides braukšanai galvaspilsētas sabiedriskajā transportā
Rīgas dome ceturtdien pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem galvaspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.
Grozījumi nosaka, ka nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem braukšanas maksas atvieglojums ir 100% apmērā no biļetes cenas. Līdz šim saistošie noteikumi noteica, ka galvaspilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas var braukt tikai tie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kuri deklarēti Rīgā.
Savukārt pēc saistošo noteikumu grozījumu stāšanās spēkā bez maksas galvaspilsētā varēs braukt arī citās pašvaldībās deklarēti nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
Atlaidi 50% apmērā dome piešķīra Labklājības departamenta pakļautības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem.
Patlaban šāda atlaide piemērota Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālistiem, aprūpētājiem, veselības aprūpes personālam, audzinātājiem un auklēm.
Papildus iepriekš noteiktajām dienām, kad visi pasažieri Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, noteikts, ka bez maksas varēs braukt mācību gada pirmajā dienā.
Tāpat līdz nākamā gada 30. jūnijam pagarināta iespēja Ukrainas bēgļiem braukt bez maksas sabiedriskajā transportā. Pašlaik šie atvieglojumi ir spēkā līdz 2025. gada beigām.
Kā norādīts saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā, piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, pašvaldības dotācija būs jāpalielina līdz 43 567 eiro.
Atlaides Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba tehniskajiem darbiniekiem izmaksās 136 254 eiro.
Nosakot bezmaksas braukšanu mācību gada sākuma dienā, pašvaldībai būs jāsamaksā uzņēmumam "Rīgas satiksme" 707 057 eiro.
Savukārt bezmaksas braukšanas pagarināšana par pusgadu Ukrainas bēgļiem izmaksās 3,5 miljonus eiro.