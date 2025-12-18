Ziemassvētki un Jaunais gads ietekmēs "Vivi" vilcienu kustības grafiku.
Sabiedrība
Šodien 09:36
Ziemassvētki un Jaunais gads ietekmēs "Vivi" vilcienu kustības grafiku; izmaiņas arī pirms svētku dienās
Elektrovilcieni visās četrās līnijās 24., 25., 26. un 31.decembrī, kā arī 1. un 2. janvārī kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt dīzeļvilcieni divās otrdienās, 23. un 30. decembrī, kursēs pēc piektdienas grafika, bet laika posmā no 24. decembra līdz 27. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 3. janvārim – pēc sestdienas grafika. Vivi aicina šajā periodā īpašu vērību vilciena grafikam pievērst Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Valmieras virziena pasažieriem, jo ieviesti vairāki izņēmumi.
Lai nodrošinātu iespēju svētku dienās nokļūt arī līdz attālākajiem Vivi maršrutu galamērķiem, atsevišķi vilcieni kursē tālāk Tostarp vairāki vilcieni brauks līdz Indrai, Valgai, kā arī Gulbenei, kur būs nodrošināta iespēja turpināt ceļu ar Alūksnes bānīti.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.