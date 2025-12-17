Rīgā varētu izveidot prāmju satiksmi starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju

Rīgā vērtēs iespēju izveidot prāmju satiksmi starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju.
Runā Rīga
Šodien 20:47
Rīgas dome šodien uzdeva Pilsētas attīstības departamentam vērtēt iespēju izveidot prāmju satiksmi starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju.
Kā iepriekš komitejas sēdē teica deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ), pašlaik ar sabiedrisko transportu sastrēgumu stundās no vienas apkaimes līdz otrai esot jābrauc divas stundas, savukārt ar prāmi tās būtu 15 minūtes.
Politiķa ieskatā, prāmju satiksme starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju atrisināšot divu lielu Rīgas apkaimju iedzīvotāju pārvietošanās problēmas.
Kā informēja Rīgas domē, kolektīvajā iesniegumā par prāmju satiksmi iesniegti 2850 iedzīvotāju paraksti. Pēc parakstu datu pārbaudes par derīgu atzīts 2331 paraksts.
Iedzīvotāji vērsušies pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmīlgrāvis-Bolderāja.