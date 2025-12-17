VDD kratīšanās Jelgavā aiztur prokremliski noskaņoto Viktoru Guščinu
Valsts drošības dienests (VDD) veicis kratīšanas divos objektos Jelgavā, kā arī kriminālprocesa ietvaros aizturējis vienu personu, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Izmeklēšanas interesēs dienests plašāku informāciju, tostarp aizturētā vārdu un iespējamos pārkāpumus, pagaidām neatklāj.
LTV rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka aizturētais ir Viktors Guščins, kurš Krievijas amatpersonu vidū ilgstoši pozicionēts kā Krievijas tā sauktās "tautiešu politikas" atbalstītāju kustības līderis Latvijā, bijis Krievijas tautiešu organizāciju koordinācijas padomes vadītājs un regulāri apmeklējis tautiešu pasākumus Krievijā.
Gruščins kandidējis 12. un 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet ne reizi nav ievēlēts. Viņš strādājis par pasniedzēju un izdevis grāmatas par vēsturi un dažādas publikācijas ar Kremlim izdevīgiem un Latviju diskreditējošiem vēstījumiem. Piemēram, par to, ka Latvijā it kā atdzimst nacisms un notiek krievu tautības cilvēku diskriminācija. Viņš turpināja šīs aktivitātes, kā arī apmeklēja Krievijas rīkotos pasākumos arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, vēsta "Panorāma".