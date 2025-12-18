Krustkalnos tiks mainīta satiksmes organizācija
Pamatojoties uz akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” sniegto informāciju, Ķekavas novada pašvaldība mainīs satiksmes organizāciju.
Pamatojoties uz A/S “Latvijas valsts ceļi” sniegto informāciju (avots) saistībā ar gājēju un velo infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu, Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot iespējamos risinājumus, no 2025. gada 16. decembra mainīs satiksmes organizāciju Zālītes ielā, Krustkalnos. Šīs izmaiņas ieviestas, lai nodrošinātu drošāku pārvietošanos būvdarbu laikā un mazinātu tranzīta plūsmu dzīvojamā teritorijā, kā arī lai uzlabotu piekļuvi būvdarbu zonām operatīvajam transportam un būvtehnikai.
Plānotās izmaiņas:
- Zālītes ielā (pie Jaunlazdu ielas) tiks uzstādīta ceļazīme Nr. 301 “Iebraukt aizliegts”; tas nozīmē, ka transportlīdzekļu iebraukšana attiecīgajā ielas posmā būs liegta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar papildzīmēm vai speciālām atļaujām.
- Jaunlazdu ielas sākumā tiks uzstādīta ceļazīme Nr. 302 “Braukt aizliegts”. Šī zīme paredz pilnīgu satiksmes slēgšanu konkrētajā posmā visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un autovadītājiem būs jāizmanto alternatīvi maršruti.
Aicinām autovadītājus būt vērīgiem un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Lūdzam sekot līdz arī pagaidu ceļa apzīmējumiem un norādēm, īpaši tumšajā diennakts laikā un sliktos laikapstākļos, kā arī savlaicīgi plānot braucienus, lai izvairītos no kavējumiem.
Atgādinām, ka pie Krustkalniem, zem Bauskas šosejas ievada Rīgā (A7, Ziepniekkalna iela), ir uzsākti darbi gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūvei. Vienlaikus tiks pārbūvēts arī šosejas posms pie tirdzniecības centra A7 (7,30–7,78 km). Būvdarbi var radīt īslaicīgus satiksmes ierobežojumus un izmaiņas autobusos maršrutos; iedzīvotājus aicinām sekot aktuālajai informācijai pašvaldības un “Latvijas valsts ceļu” kanālos. Tuneļa izbūve uzlabos drošību un savienojamību starp apkaimēm, nodrošinot ērtāku un drošāku pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem.