Iznākusi Ķekavas novada tūrisma karte
Iznākusi atjaunotā Ķekavas novada tūrisma karte, kurā apkopota aktuāla informācija, lai tavas brīvdienas vai īss izbrauciens būtu vieglāk plānojams un interesantāks, neatkarīgi no tā, vai esi vietējais iedzīvotājs vai viesis.
Kartē atradīsi tūrisma objektus un uzņēmumus, tostarp apskates vietas, dabas takas, aktīvās atpūtas iespējas un radošās darbnīcas. Naktsmītnes sākot no ģimenēm draudzīgām viesu mājām līdz komfortabliem lauku atpūtas namiem. Ēdināšanas uzņēmumus - kafejnīcas, restorānus un sezonālos piedāvājumus, kur nobaudīt vietējos gardumus.
Drukāto karti paņem tirdzniecības centra "Liiba" stendā pie eskalatora; Ķekavas novadpētniecības muzejā vai Baldones muzejā. Karte ir pieejama bez maksas, un to var ērti paņemt līdzi pastaigai vai garākam maršrutam.
Karte elektroniski pieejama šeit: - tiešsaistes versijā ērti pieejama meklēšana un regulāri atjaunināta informācija par objektiem un pakalpojumiem. Tiekamies Ķekavas novadā! Plāno maršrutu, atklāj jaunas vietas un izbaudi viesmīlību visa gada garumā.