Cieceres pamatskolā pielāgota mācību vide Kalnsētas pamatskolas skolēniem
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniece Inta Vanaga apmeklēja Cieceres pamatskolu, kur pārliecinājās par skolas pielāgojumiem Kalnsētas pamatskolas skolēnu uzņemšanai būvdarbu laikā. Skolā izveidotas papildu mācību telpas un uzlabota piekļūstamība, modernizēta bibliotēka un darbmācības kabinets, radot ērtu un iekļaujošu mācību vidi.
16. decembrī Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga apmeklēja Cieceres pamatskolu, kur tikās ar iestādes direktori Vinetu Voveri. Vizītes laikā tika apskatīts, kā organizēts mācību process laikā, kamēr Kalnsētas pamatskolas ēkā norisinās apjomīgi būvdarbi.
Direktore Vineta Vovere pastāstīja, ka Cieceres pamatskolā ir atbrīvotas klases Kalnsētas pamatskolas skolēniem, kā arī izveidota papildu mācību telpa un noliktava, izmantojot pārvietojamos moduļus. Skolas infrastruktūra papildināta ar pandusu pie internāta durvīm, paplašinātu ieeju ēkā, izbūvējot plašākas durvis, kā arī ierīkots pacēlājs bērniem ar īpašām vajadzībām, kas būtiski atvieglo nokļūšanu uz un no mācību telpām.
Atjaunota un modernizēta arī bibliotēkas telpa sadarbībā ar veikalu “IKEA”, kā arī iegādāta jauna iekārta darbmācības kabinetam, kas ļauj veidot dekorus no finiera. Pašu spēkiem izremontēts mājturības kabinets, radot tajā mājīgu un skolēniem patīkamu vidi.