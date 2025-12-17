Darbu sākusi Saldus novada uzņēmēju konsultatīvā padome
Saldus novadā darbu sāk uzņēmēju konsultatīvā padome, kuras vadītājs ievēlēts Māris Bobkovs un vietniece Una Briekmane, lai stiprinātu sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību. Pirmajā sēdē iezīmētas kopīgas iniciatīvas pievilcīgas vides veidošanai iedzīvotājiem un biznesam.
Pirmajā tikšanās reizē uzņēmējus uzrunāja Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un domes priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības, sabiedrības un nevalstisko organizāciju sadarbības jomā Kristīna Maslovska.
Sēdes darba kārtībā bija uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, kā arī turpmākās sadarbības jautājumu pārrunāšana.
Ar vienbalsīgu padomes locekļu balsojumu par Saldus novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Bobkovs, SIA “Kalnsētas” valdes priekšsēdētājs, bet par viņa vietnieci – Una Briekmane, SIA “TSK PROJECTS” valdes locekle.
Padomes sastāvā darbosies:
- Armands Ceimers, SIA “EL.SERVISS” valdes loceklis,
- Reinis Doniņš, SIA “Mežsaimnieks RD” valdes loceklis,
- Igors Dviņins, SIA “SCHWENK Latvija” Loģistikas daļas vadītājs,
- Māris Meirupskis, SIA “VECVAGARI M” valdes loceklis,
- Ingus Niedra, SIA “INK 99” valdes priekšsēdētājs,
- Uģis Zanders, SIA “Zusa” valdes priekšsēdētājs,
- Kristīna Maslovska, Saldus novada doems priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības, sabiedrības un nevalstisko organizāciju sadarbības jomā.
Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas starp uzņēmējiem un pašvaldību, kā arī kopīgas iniciatīvas, lai veidotu pievilcīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.