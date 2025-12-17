Brīdina par elektrodrošību Ziemassvētkos: pušķojot eglīti, sieviete un bērns guvuši elektrotraumas no bojātas gaismiņu virtenes
Lai Ziemassvētku un Jaungada svinības neaptumšotu nelaimes gadījumi, AS "Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus pievērst pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai, īpaši izmantojot svētku virtenes un citas elektroierīces.
Uzņēmums norāda, ka decembrī Latvijā reģistrētas jau divas elektrotraumas, ko izraisījušas bojātas svētku virtenes. Viens no cietušajiem ir desmit gadus vecs zēns Latgalē, kurš guva elektriskās strāvas triecienu, rotājot eglīti. Līdzīgos apstākļos cietusi arī 32 gadus veca sieviete Vidzemē.
Lai izvairītos no šādiem riskiem, "Sadales tīkls" atgādina būtiskākos drošības noteikumus:
Pirmkārt, pirms virteņu lietošanas jāpārbauda to tehniskais stāvoklis. Ilgstoši uzglabātu dekoru vadu izolācija var būt saplaisājusi, kas rada aizdegšanās un elektrotraumu risku. Tāpat svarīgi pārliecināties par virteņu atbilstību lietošanai iekštelpās vai ārā, ko norāda IP marķējums (piemēram, IP44 vai IP67 ir piemēroti āra apstākļiem).
Otrkārt, gatavojot svētku mielastu, jāievēro piesardzība virtuvē. Elektroierīces jālieto ar sausām rokām un drošā attālumā no ūdens avotiem. Lai nepārslogotu elektrotīklu, nevajadzētu vienlaikus darbināt vairākas lielas jaudas ierīces.
Treškārt, lietojot elektriskos sildītājus, tie jānovieto drošā attālumā no mēbelēm un citiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Sildītājus ieteicams pieslēgt tieši sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātājam.
Ceturtkārt, jāpievērš uzmanība pagarinātāju slodzei. Katram pagarinātājam ir noteikta maksimālā jauda (piemēram, 3000 W), ko nedrīkst pārsniegt, pieslēdzot vairākas ierīces. Mobilos pagarinātājus spolēs pirms lietošanas vienmēr pilnībā jāatritina.
Visbeidzot, dodoties prom no mājām uz ilgāku laiku, ieteicams atvienot elektroierīces no strāvas avota, lai novērstu īssavienojuma un ugunsgrēka risku.