Latvijas senioriem atgādina par iespēju, kas patiešām palīdz nejusties vientuļiem
Iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā palīdz senioriem ilgāk saglabāt mundrumu un dzīvesprieku, apgūt jaunas prasmes, kā arī justies vajadzīgiem sabiedrībai, informēja biedrības "Latvijas Senioru kopienu apvienība" valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.
Ņemot vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2026. gadu pasludinājusi par Brīvprātīgā darba gadu ilgtspējīgai attīstībai, biedrība plāno pastiprināti veicināt gados vecāku cilvēku iesaisti dažādās brīvprātīgajās iniciatīvās.
Kalnāja uzsver, ka veikt brīvprātīgo darbu iespējams jebkurā vecumā. Kā piemērs tiek minēti Rīgā godinātie brīvprātīgie, kuru vidū bijuši seniori vecumā virs 90 gadiem, kas joprojām aktīvi darbojas pašvaldības iestādēs. "Tā ir iespēja līdzdarboties sabiedriskajos procesos un veids, kā kliedēt vientulību," norāda LSKA pārstāve.
Biedrība akcentē dažādas iespējas, kā seniori var palīdzēt sabiedrībai – no vides sakopšanas talkām un dabas aizsardzības iniciatīvām līdz darbam sociālās aprūpes centros un slimnīcās. Pat gadījumos, ja fiziska slodze vairs nav iespējama, seniori var sniegt emocionālu atbalstu – sarunāties ar pansionātu iemītniekiem, lasīt priekšā grāmatas vai pavadīt pastaigās cilvēkus ratiņkrēslos.
Šogad Rīgas pašvaldība svinīgā ceremonijā godinājusi 61 brīvprātīgo un četras organizācijas. Apbalvoto vidū bija arī LSKA brīvprātīgā darba vadītāja, psiholoģe Dzintra Bušmane. Tāpat atzinību no Nodarbinātības valsts aģentūras nominācijā "Gada brīvprātīgā darba organizētājs" saņēmis nodibinājums "Caritas Latvija".
LSKA norāda, ka viens no nākotnes prioritārajiem virzieniem ir veicināt tādas brīvprātīgā darba formas, kurās seniori varētu pielietot savas profesionālās zināšanas un darba gados uzkrāto pieredzi.