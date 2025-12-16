Paplašina valsts amatpersonu deklarācijās norādāmo radinieku loku
Valsts amatpersonu deklarācijās būs jānorāda arī informācija par pusbrāļiem, pusmāsām un partneri, paredz valdības otrdien apstiprinātās izmaiņas kārtībā, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti.
Finanšu ministrija Ministru kabineta noteikumu anotācijā skaidro, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ņem vērā situācijas, kad deklarācijas iesniedzējam var nebūt zināma informācija par pusbrāļiem vai pusmāsām un tāpēc deklarācijas iesniedzējs, uzskatot, ka informācijas sistēmas ielasītie dati par pusbrāļiem vai pusmāsām ir kļūdaini, tos ir izdzēsis no deklarācijas vai arī nav norādījis deklarācijā. Šādos gadījumos VID konsultē un skaidro, kā pareizi aizpildāma deklarācija, nepiemērojot sankcijas par deklarācijas nepareizu aizpildīšanu.
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildot deklarāciju, tajā deklarācijas iesniedzēja laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu radniecības veidi, kā arī ziņas par partnerības faktu tiek aizpildīti automātiski, izmantojot no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmas "Fizisko personu reģistrs" saņemtos datus.
Radniecības veidi un partnerības fakts tiek atvasināti informācijas sistēmā, balstoties uz saņemtajiem datiem par personu savstarpējām saiknēm, nevis izgūti tiešā veidā no Fizisko personu reģistra.
Tāpat valsts amatpersonas deklarācijā būs jānorāda arī informāciju par radošo darbu un saimniecisko darbību, izņemot amatpersonas, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīviem var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un kuras ir paziņojušas VID, ka izmantos tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību.
Valsts amatpersonai deklarācijā būs arī jānorāda informāciju par deklarācijas iesniedzēja lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuros tas faktiski dzīvo.
Noteikts, ka VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" dati.
Nepieciešamais finansējums izmaiņu ieviešanai VID informācijas sistēmās 2025. gadam 66 321 eiro apmērā tiks nodrošināts no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" piešķirtajiem līdzekļiem.
Nepieciešamais finansējums datu apmaiņas metodes izstrādes procesam, kas iekļauj situācijas izpēti, nododamo datu apjoma apzināšanu, metodes izstrādi, testēšanu, dokumentēšanu un pielāgošanu produkcijas videi, datu saņemšanai no Valsts tehniskās uzraudzības uzturētās "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas" 2025. gadam 2360 eiro apmērā tiks nodrošināts no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā".