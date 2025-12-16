No 2026. gada Daugavpilī pieaugs maksa par autostāvvietām
No 2026. gada 1. janvāra palielināsies maksa par autostāvvietām Daugavpilī, paredz grozījumi saistošajos noteikumos "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu".
Līdz šim pašvaldības SIA "Daugavpils satiksme" apsaimniekotās autostāvvietas tika iedalītas divās zonās. Maksa bija 55 vai 70 centi stundā atkarībā no zonas, minimālā maksa - 25 centi.
Galvenās izmaiņas no 2026. gada paredz līdzšinējā AD/BD zonējuma vietā ieviest vienotu tarifa zona. Maksas autostāvvietu darba laiks turpmāk darba dienās būs no plkst. 8 līdz 18, bet sestdienās no plkst. 8 līdz 16. Savukārt svētdienās un svētku dienās stāvvietas varēs izmantot bez maksas.
Minimālā maksa turpmāk būs 50 centi. Vienotā stundas likme būs viens eiro par stundu. Mēneša abonements jebkurai maksas stāvvietai maksās 30 eiro.
Pārkāpuma gadījumā tiks piemērota 30 eiro pēcapmaksa. Ja tā tiek veikta 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, summa tiks samazināta par 50%.
Situācijās, kad transportlīdzeklis aizņem vairāk par vienu stāvvietu, būs jāmaksā par katru aizņemto vietu.
Bezmaksas atļauju saņemšanai turpmāk tiks noteikta izgatavošanas maksa, kas saskaņā ar maksas autostāvvietu apstiprināto cenrādi ir trīs eiro. Pieteikties bezmaksas atļaujas saņemšanai var no 1. janvāra. Bezmaksas atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 12 mēnešiem.
"Daugavpils satiksme" uzsver, ka izmaiņas tiks ieviestas, lai nodrošinātu skaidrāku un efektīvāku autostāvvietu apsaimniekošanas sistēmu.
Otrdien preses konferencē "Daugavpils satiksmes" valdes loceklis Artis Druvinieks, komentējot maksas celšanu, sacīja, ka ielas centrā ir pietiekami noslogotas un "tiek izmantotas neatbilstoši noteikumiem". Vienotu tarifa zonu nolemts ieviest, jo stāvvietu platību neesot tika liela, lai būtu divas zonas.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Daugavpils satiksmes" apgrozījums 2024. gadā bija 7 528 692 eiro, bet peļņa sasniedza 194 766 eiro.