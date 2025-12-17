Rīgas katalānis Oriols: “Latvieši svētkos krietni pārmaksā par dzirkstošo vīnu”
Katalānis Oriols, kurš dzīvo Rīgā jau astoņus gadus atklāj, ko patiesībā vērts liet glāzēs šajos svētkos.
Ir teiciens – dzīve ir pārāk īsa, lai dzertu sliktu vīnu. Bet ko darīt, ja veikalu plaukti lūst no viena un tā paša jau apnikušā piedāvājuma? Atbilde slēpjas vietā, kur vīns nav tikai prece, bet gan kultūras un kaislības spogulis.
Tuvojoties Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, mēs visi medījam tos īstos “burbuļus”, lai pusnakts tosts būtu neaizmirstams. Bet būsim godīgi – vai tiešām mums jātērē milzu bagātība par antīku šampanieti, lai izbaudītu augstākās klases dzirkstošo vīnu?
Oriols Bernads (Oriol Bernad), Rīgas jaunā un, iespējams, autentiskākā vīna veikala īpašnieks, ir pārliecināts: atbilde ir “nē”.
Ekskluzīvs Katalonijas stūrītis Rīgas centrā
Rīgā, A. Čaka un Alauksta ielas stūrī, mājīgajās “Raim” telpās saimnieko īsts katalānis. Atvedis gabaliņu savas dzimtenes uz Latviju, viņš vēlas vietējiem vīna mīļiem atklāt kādu noslēpumu, proti, kāpēc cava ir dzirkstošais vīns, kas ne tikai tur līdzi šampanietim, bet bieži vien ir pat gudrāka izvēle.
Šeit nav vietas masu produkcijai. Veikals lepojas ar lielāko premium klases cavas sortimentu Latvijā. Katru pudeli personīgi izraudzījis pats saimnieks, kurš zina stāstu par katru šī vīna pērli.
“Kā katalānim cava man vienmēr ir bijusi daļa no dzīves,” ar savu atbruņojošo smaidu saka Oriols. “Man vissvarīgākais ir piedāvāt Latvijas vīna entuziastiem labāko iespējamo cavu, un tā nāk tikai no Penedès reģiona Katalonijā. Par to nav šaubu.”
Kas ir cava, un kāpēc vīna zinātāji izvēlas tieši to?
Cava ir dzirkstošais vīns, ko ražo galvenokārt Katalonijā (Spānijā), īpaši auglīgajā Penedès vīna reģionā netālu no Barselonas; tur top aptuveni 95 % visas Spānijas cavas produkcijas. “Mēs esam pirmais vīna veikals Latvijā, kas pārstāv cavu kā pilnvērtīgu dzirkstošo vīnu kategoriju – tieši tāpat kā šampanieti vai Cremant.”
Kāpēc tā ir augstākā klase?
“Pirmkārt, jāsaprot galvenais kvalitātes faktors – ražošanas metode,” skaidro eksperts. “Cava tiek radīta, izmantojot to pašu tradicionālo metodi (Traditional Method) kā šampanietis. Otrreizējā fermentācija notiek pudelē – tas ir izšķirīgi, lai iegūtu tos smalkos burbulīšus un bagātīgās garšas nianses, ko mēs visi tā mīlam.”
Salīdzinājumam – populārais prosecco netiek ražots ar šo metodi. Tādā ziņā, ja par kvalitātes etalonu ņemam tradicionālo metodi, cava un šampanietis iet roku rokā.
Kāpēc cava Latvijā līdz šim nebija tik populāra?
“Diemžēl gadiem ilgi cava cieta no reputācijas problēmām, īpaši Eiropā,” atklāti stāsta Oriols. “Tas notika tāpēc, ka pirms 30 gadiem daži pirmie šā dzēriena ražotāji, kļuvuši lieli, nolēma, ka kvantitāte (un nauda) ir svarīgāka par kvalitāti. Viņu devīze bija – ražot daudz, pārdot lēti. Par laimi, lielākā daļa cavas namu neaizgāja šo ceļu, bet kaitējums tēlam jau bija nodarīts.”
“Var, bet izvēle ir ļoti ierobežota un, manuprāt, ne tā labākā,” Oriols ir tiešs. “Prātā nāk divi veikali: viens ir liels izplatītājs, kas pārstāv tikai vienu vienkāršu cava zīmolu, un otrs ir zināms premium tirgotājs, kurš izplata labu dzērienu, bet... tas nav ražots Penedès.”
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka daži veikali vienkārši pārdod konkrētu zīmolu, bet nepārstāv kavu kā kategoriju vai stilu.
“Mēs esam pirmie, kas ne tikai importē labāko vīnogu ražas cavu no Penedès, bet arī pārstāv to kā nopietnu spēlētāju dzirkstošo vīnu pasaulē,” lepojas saimnieks.
Ko tu teiktu tiem, kuri joprojām netic, ka cava var būt tikpat laba kā šampanietis?
“Atnāciet ciemos un pagaršojiet paši. Esmu diezgan drošs, ka vīlies nebūs neviens,” Oriols noslēpumaini pasmaida.
Kur atrast īsto svētku dzirkstošo? Meklē “Raim Catalan Wines”