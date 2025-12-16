Siguldas vicemēre Ina Stupele atkāpjas no amata, nespējot pieņemt Siguldas novada jaunās vadības redzējumu
No amata atkāpusies Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele.
Ina Stupele informē, ka ir iesniegusi paziņojumu par atkāpšanos no ieņemamā amata. “Ņemot vērā pagājušajā nedēļā notikušās pašvaldības priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanu rezultātus, esmu secinājusi, ka mana izpratne par profesionālu komandu, novada reputāciju un prioritātēm krasi atšķiras no šā brīža vadības redzējuma,” norāda I. Stupele.
Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele informējusi pašvaldības priekšsēdētāju Linardu Kumski, ka ar savu atkāpšanos vēlas skaidri definēt attieksmi pret šobrīd notiekošo pašvaldībā.
Kā norāda I. Stupele: “Uzskatu, ka vairākuma deputātu izvēle, ievēlot esošo mēru Linardu Kumski un viņa vietnieci izglītības un digitalizācijas jautājumos Anci Kaimiņu, nav uz Siguldas novada attīstību balstīts lēmums. Līdz ar to man ir patiesas bažas, ka turpmākajos gados pašvaldības ikdienas vadība turpināsies bez skaidra plāna un attīstības vīzijas, kur ikdienu noteiks intrigas, toksiska vide un destruktīvas darbības. Man ir patiesi sāpīgi, ka to redz un saprot ne tikai darbinieki, bet arī pašvaldības iedzīvotāji. Uzskatu, ka nav ētiski mēra amatā atbalstīt Linardu Kumski, pret kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir uzsācis resorisko pārbaudi par izmaksātajām kompensācijām. Pēdējo gadu laikā Siguldas reputācija jau tā ir smagi cietusi, tāpēc deputātiem bija jāizvērtē, vai balsot par kandidātu, kura reputācija tiek apšaubīta gan sabiedrībā, gan tiesībsargājošo institūciju līmenī.”
I. Stupele kā par uzņēmējdarbības nozari atbildīgā priekšsēdētāja vietniece darbu uzsāka 2024. gada februārī, definējot galvenās novada attīstības prioritātes – investīciju piesaisti, īpašu uzsvaru liekot uz privātajām investīcijām (vietējo un ārvalstu kapitālu), dzīvojamā fonda attīstību, darba vietu skaita palielināšanu, iedzīvotāju piesaisti un noturēšanu novadā.
“Priecājos, ka salīdzinoši īsā laika posmā esam atrisinājuši vairākas uzņēmējiem būtiskas problēmas, sekmējot konkrētu investīciju projektu īstenošanu, tostarp jauna ražošanas ceha izbūvi Mālpilī ar investīcijām 1,5 miljonu eiro apmērā. Ir izstrādāts investīciju piesaistes rīcības plāns, kas paredz mērķtiecīgu darbu gan ar esošajiem novada uzņēmumiem, gan jaunu investoru piesaisti. Uzsākts darbs pie medicīnas un veselības tūrisma virziena attīstības, un ceru, ka tas turpināsies. Ņemot vērā akūto dzīvojamā fonda deficītu novadā, viena no manām prioritātēm bija sadarbības veicināšana ar dzīvojamo projektu attīstītājiem. Ir skaidrs, ka bez dzīvojamā fonda nav iespējams plānot novada attīstību – ja cilvēkiem nebūs, kur dzīvot, Siguldas novada pašvaldība netiks izskatīta kā darba un dzīvesvieta. Līdz ar to ir gandarījums, ka pašvaldības atbalstu saņēma uzņēmums dzīvojamā fonda attīstībai – Allažos tiek būvēta dzīvokļu māja uzņēmuma darbiniekiem, savukārt pašvaldība nodrošināja finansējumu piebraucamā ceļa izbūvei. Izveidota arī veiksmīga sadarbība ar novada skolām, lai veicinātu jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un vietējo ekonomiku. Šīs sadarbības ietvaros jau 2026. gadā plānotas vairākas jaunas iniciatīvas. Patiesi ceru, ka jaunā Siguldas novada pašvaldības vadība ne tikai tieksies pēc iespējas ātrāk ieņemt vadības krēslus, bet arī reāli strādās un pildīs vēlētājiem dotos solījumus,” pauž I. Stupele.
Mediji jau informēja, ka 11. decembrī I. Stupele (JV) pirms balsošanas par jaunu mēru aicināja visiem deputātiem uzņemties atbildību par šodienas balsojumu, lai būtu pārliecība, ka izvēlējušies labāko kandidātu Siguldas novadam. Viņas ieskatā “šis nebūs stāsts par jaunu startu vai saliedētu komandu,” tāpēc viņa nevarot atbalstīt Kumska kandidatūru priekšsēdētāja amatam. I. Stupele Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka amatā turpinās strādāt līdz 2025. gada 18. decembrim, pēc tam turpinot darbu kā Siguldas novada pašvaldības domes deputāte.