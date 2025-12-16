Otrdien gaidāms neliels lietus
foto: LETA
Otrdien laikapstākļi nemainīsies.
Otrdien gaidāms neliels lietus

Otrdien Latvijā gaidāmas apmākušās debesis, vietām mazliet līs un būs dūmaka, prognozē sinoptiķi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +4 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

