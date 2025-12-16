Otrdien laikapstākļi nemainīsies.
Šodien 07:16
Otrdien gaidāms neliels lietus
Otrdien Latvijā gaidāmas apmākušās debesis, vietām mazliet līs un būs dūmaka, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi. Rīgā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +4 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.