"Māksla XO" galerijā atklāta Helēnas Heinrihsones personālizstāde "Ak, Dievs, cik skaisti!"
Galerijā "Māksla XO" līdz 2026. gada 24. janvārim skatāma vienas no latviešu mūsdienu glezniecības spilgtākās pārstāves– Helēnas Heinrihsones – personālizstāde "Ak, Dievs, cik skaisti!", kuras centrālais motīvs ir roze.
Jaunajā izstādē māksliniece turpina pētīt rozes tēlu, kas viņas daiļradē bijis nozīmīgs jau gadiem ilgi, taču šoreiz tas tiek pasniegts caur ironijas prizmu. Heinrihsone skaidro, ka nosaukums un roze kā "pārspīlēta skaistuma" simbols ietver ironiju, kas kalpo kā līdzeklis cilvēka un mākslinieka iekšējai atbrīvošanai.
Raksturojot jaunākos darbus, māksliniece norāda uz izmaiņām kompozīcijā – atšķirībā no agrākajiem darbiem, kur figūra saplūda ar fonu, jaunajās gleznās rozes ir "izvilktas" no radniecīgu krāsu vides un novietotas uz neitrāla, teju bezkrāsaina fona, tādējādi tās izceļot.
Ekspozīcijā apskatāmas dažādu toņu rozes, tostarp violetas un dzeltenas, pēdējo no kurām pati autore dēvē par "visironiskāko". Tāpat izstādē iekļauts viens agrāka perioda darbs "Rozes sniegā", kas tapis, gleznojot no dabas puteņa laikā, un kuru māksliniece raksturo kā skumju, bet patiesu.
Gatavojoties šai izstādei, Heinrihsone mainījusi savu darba disciplīnu, apņemoties gleznot mērķtiecīgi un bez liekas tīksmināšanās, izmantojot savu uzkrāto pieredzi.
Helēna Heinrihsone tiek uzskatīta par vienu no atslēgas figūrām Latvijas mūsdienu glezniecībā. Viņas darbi atrodami nozīmīgās publiskās kolekcijās, tostarp Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Ludviga muzejā Vācijā, Valsts Tretjakova galerijā Krievijā un "Jane Voorhees Zimmerli" mākslas muzejā ASV.