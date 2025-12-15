Atvadīšanās no Aigara Čudara notiks sestdien, 20. decembrī.
Šodien 17:57
"Tēvam šis mēnesis bija ļoti smags..." Mūžībā aizsaukts populārās šlāgergrupas "Zeļļi" mūziķis Aigars Čudars
Svētdienas, 14. decembra, vakarā – Trešajā adventē – mūžībā devies populārās latviešu šlāgergrupas "Zeļļi" saksofonists un pedagogs Aigars Čudars, sociālajos tīklos pavēstījis viņa dēls Jānis Čudars.
Tuvinieki norāda, ka pēdējais mēnesis mūziķim bijis veselības ziņā ļoti smags.
"Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags, un beidzot viņš ir mierā," sociālajā tīklā "Facebook" raksta dēls, uzsverot, ka aizgājējs līdz savai pēdējai stundai bijis mīlēts dēls, brālis, tēvs, vīrs, draugs un skolotājs.
