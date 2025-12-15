Hildēns tuvākajās nedēļās turpinās detalizēti izvērtēt "airBaltic" sniegumu
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns, kurš amatā stājās šogad 1. decembrī, tuvākajās nedēļās turpinās detalizēti izvērtēt "airBaltic" sniegumu un saskaņot nepieciešamās darbības, lai virzītos uz priekšu, teikts Hildēna uzrunā platformā "X", kas pirmdien publicēta "airBaltic" kontā.
Viņš uzrunā atzīmē, ka "airBaltic" ir lidsabiedrība ar nozīmīgu stratēģisko lomu Baltijas reģionā.
"Esmu iepazinies ar "airBaltic" komandu, izpratis uzņēmuma darbības nianses un guvis skaidrību pa iespējām un izaicinājumiem, kas ir priekšā," uzrunā pauž Hildēns.
Viņš atzīmē, ka "airBaltic" ir spējusi pārvarēt dažādus izaicinājumu bagātus gadus aviācijas industrijā, un šobrīd uzņēmums atrodas pārmaiņu periodā. ""airBaltic" uzdevums ir virzīt šo procesu tā, lai stiprinātu uzņēmuma ilgtermiņa ilgtspēju," uzrunā min Hildēns.
Viņš papildina, ka, lai to panāktu, ir nepieciešami savlaicīgi lēmumi, kas balstīti reālistiskā, šī brīža situācijas redzējumā.
Tādējādi tuvākajās nedēļās viņš turpinās detalizēti izvērtēt uzņēmuma sniegumu un saskaņot nepieciešamās darbības, lai virzītos uz priekšu. Pēc viņa teiktā, tas ir procesa sākums un tā virzībai būs nepieciešams kopīgs darbs visā organizācijā.
Vienlaikus viņš apzinās akcionāru izvirzītās gaidas un ir apņēmies mērķtiecīgi virzīties, lai tās sasniegtu.
Hildēns pauž, ka viņa apņemšanās ir skaidra. "Vēlamies, lai "airBaltic" būtu pasažieru pirmā izvēle reģionā, nodrošinot izcilu servisu un augstas kvalitātes operacionālo darbību. Vēlamies, lai partneri var paļauties uz skaidru un prognozējamu vērtību sadarbībā ar "airBaltic". Un arī vēlamies, lai cilvēki vietējā tirgū gūst labumu no lidsabiedrības, kas stiprina savienojamību, tūrismu un ekonomisko izaugsmi," uzrunā atzīmē Hildēns.
Hildēns ir Somijas pilsonis, un viņam aviācijas un finanšu nozarē ir vairāk nekā 25 gadu starptautiskas darbības pieredze.
Līdz šā gada jūnijam viņš bija Skandināvijas lidsabiedrības "SAS Scandinavian Airlines" izpildviceprezidents un grupas finanšu direktors. Pirms darba "SAS" viņš ieņēma vadošus amatus "Saudi Arabian Airlines Group" un "Finnair Plc", kur strādāja kā finanšu direktors, operatīvās vadības direktors un valdes loceklis.
LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" padome šogad 7. aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Martinu Gausu, kurš šajā amatā strādāja kopš 2011. gada 1. novembra.
Konkursā uz "airBaltic" izpilddirektora amatu nominācijas komisija sākotnēji izvērtēja vairāk nekā 40 saņemto pieteikumu no gandrīz 30 valstīm, otrajai kārtai tika izvirzīti astoņi kandidāti, bet trešajai - četri kandidāti.
2025. gada deviņos mēnešos "airBaltic" koncerns strādāja ar 594,303 miljonu eiro apgrozījumu un 4,249 miljonu eiro peļņu.
2024. gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" kļuva par "airBaltic" akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19. augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.