Latgales vēstniecības "Gors" darbībā novērota virkne nepilnību, liecina audita rezultāti
SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" veiktais funkciju audits liecina, ka Latgales vēstniecības "Gors" darbībā novērota virkne nepilnību.
Saskaņā ar SIA "Audita akadēmija" ziņojumu līdzšinējā pašvaldības dotācijas izmantošana neesot bijusi pietiekami caurskatāma. Pašvaldība norāda, ka grāmatvedības datos nav izsekojams pilns izmaksu sadalījums, izdevumi bieži tiek aprēķināti manuāli, un dotācijas pieprasījums nav balstīts precīzā metodikā, kas ļautu pamatot nepieciešamo finansējumu.
Tāpat ziņojumā esot norādīts, ka ir samazinājies pašu kapitāls uzkrāto zaudējumu dēļ, kas arī norāda uz negatīvu tendenci. Septembra sākumā uzņēmumā bija 11 ilgstoši vakantas amata vietas, kas, auditoru vērtējumā, mākslīgi palielina budžetu vai rada maldīgu priekšstatu par darbinieku skaitu un to nepieciešamību.
Audita rezultāti arī liecinot, ka nav skaidrs, vai visi organizētie pasākumi un no tiem gūtie ieņēmumi sedz attiecīgos izdevumus. "Pašvaldības dotēta iestāde, īpaši mūsdienu krīzes apstākļos, nevar atļauties rīkot finansiāli neizdevīgus pasākumus, kuru izmaksas pārsniedz ieņēmumus un kuru zaudējumi vēlāk tiek segti no publiskajiem līdzekļiem," norāda Rēzeknes pašvaldība.
Veiktais audits uzsver arī saturiskās darbības nozīmi, norāda pašvaldībā. "Lai koncertzāle varētu strādāt ilgtspējīgi un mazināt atkarību no dotācijām, tai ir pienākums veidot ekonomiski izdevīgu, pievilcīgu un skaidri uz auditoriju orientētu programmu politiku," norāda pašvaldībā.
Tas nozīmējot plānot repertuāru, kura mēraukla ir ne tikai darbinieku definēta mākslinieciskā kvalitāte, bet arī sabiedrības interesēm atbilstošs un pieprasīts repertuārs, kas spēj piesaistīt pietiekamu apmeklētāju skaitu un nodrošināt būtisku pašu ieņēmumu pieaugumu. "Pašvaldības dotēta iestāde nedrīkst ignorēt arī izklaides tirgus realitāti vai plānot saturu, kas nav spējīgs sevi finansiāli pamatot," secināts auditā.
Vietvara arī atgādina, ka gan pilsētas komunikācijas stratēģijā, gan tūrisma piedāvājuma izpētes dokumentos skaidri norādīts, ka "Gors" ir institūcija, kas ieņem būtisku lomu Rēzeknes kā kultūras galamērķa popularizēšanā. Tomēr šis resurss netiekot izmantots, jo trūkst sadarbības starp "Goru" un pārējiem uzņēmumiem pilsētā un apkārtnē kopīgu atraktīvu nedēļas nogales piedāvājumu veidošanā.
Ņemot vērā audita rezultātus un ieteikumus, pašvaldība sadarbībā ar "Austrumlatvijas koncertzāli" un Rēzeknes Kultūras un tūrisma centru sākusi strādāt pie iespējamiem darba modeļiem, "kas nodrošinātu iestādes ilgtspēju un mazinātu atkarību no pašvaldības dotācijas".
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikt, kāds pārvaldības un darbības formāts "Goram" spēs nodrošināt lielāku efektivitāti, caurspīdīgumu un būtisku pašu ieņēmumu pieaugumu. Tiek izvērtēts gan pašreizējais kapitālsabiedrības modelis, gan alternatīvas - iestādes vai cita pārvaldības forma.
"Goru" līdz šim apmeklējuši teju 2 miljoni cilvēku
Latgales vēstniecība "Gors" Rēzeknē aptuveni 40 pasākumiem 2026. gadā no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) piesaistījusi 240 000 eiro. Kopš koncertzāles pirmsākumiem to ir apmeklējuši gandrīz 1,8 miljoni cilvēku. Pērn iestādi apmeklējuši 130 000 apmeklētāju. "Gorā" bijuši 1070 notikumi - populārās, klasiskās, džeza, tautas, pasaules mūzikas koncerti, teātra izrādes, ģimeņu pasākumi, kino seansi, semināri un konferences, izstādes un ekskursijas.
Profesionālās mākslas pasākumu nodrošinājumam ne vien Rēzeknē, bet arī Austrumlatvijas reģionā šajā gadā tika piesaistīts 250 500 eiro finansējums no VKKF. Arī nākamajam gadam VKKF projektu konkursā ir saņemts atbalsts 240 000 eiro apmērā 40 dažādiem profesionālās mākslas pasākumiem. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Austrumlatvijas koncertzāles" apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.