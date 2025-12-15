Nolūkā nonāvēt sievieti, apsūdzētais tīši ar iegarenas formas trulu priekšmetu saspieda cietušās kaklu, kas izraisīja sievietes nāvi.
Sabiedrība
Šodien 11:55
Notiesāts varmāka, kurš 90 eiro dēļ Juglā noslepkavoja kādu sievieti
Rīgas pilsētas tiesa 18 gadu cietumsodu piemērojusi kādam varmākam, kurš 90 eiro dēļ 2024. gada februārī Rīgā noslepkavoja kādu sievieti.
Tāpat tiesa lēma no apsūdzētā par labu cietušajai, kura ir mirušās radiniece, piedzīt kompensāciju par morālo aizskārumu 11 500 eiro apmērā, savukārt valsts labā - cietušajai izmaksāto valsts kompensāciju 3500 eiro apmērā.
2024. gada februārī apsūdzētais ieradās kādas sievietes dzīvoklī Rīgā, un, nolūkā iegūt viņas naudu, ar cietu trulu priekšmetu vismaz trīs reizes iesita pa cietušās seju un vismaz trīs reizes - pa galvu.
Nolūkā nonāvēt sievieti, apsūdzētais tīši ar iegarenas formas trulu priekšmetu saspieda cietušās kaklu, kas izraisīja sievietes nāvi. Pēc sievietes nāves iestāšanās apsūdzētais no viņas maka izņēma skaidru naudu 90 eiro apmērā un no notikuma vietas aizgāja.