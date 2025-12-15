Izstāde Arhitektūra. Inženierija. Forma un faktūra atklāta
2025. gada 10.decembrī Āgenskalna tirgū tika atklāta biedrības Building Design and Construction council (BDCC) pārstāvju Gunitas Jansones un Agritas Lūses organizētā izstāde Arhitektūra. Inženierija. Forma un faktūra. Izstādei ir desmitā gadskārta, tai ir liela nozīme sabiedrības izglītošanā un arī patriotisma veicināšanā.
Jau ierasts, ka decembra vidū Āgenskalna tirgus žogs kļūst apdzīvots ar lielformāta foto izstādes stendiem, kur izzināmi Latvijas aktuālo un labāko objektu stāsti – sākot no izcilām koktēlniecības skulptūrām un noslēdzot ar industriālajiem objektiem. Caur fotogrāfu objektīvu aci tverti labākie rakursi un iemūžinātas nezūdošas vērtības, kuras ir pamats kultūrai, jo tiek modernizēts teātris, mobilitātei, jo tiek būvēti ceļi un tilti, dzīves un daba vides kvalitātei, jo top jauni dzīvojamie kvartāli, biroja mājas, klīnikas, publiskās ārtelpas projekti, bērnudārzs. Izstādē vērojams, kā koks pilnvērtīgi kļuvis par būvmateriālu un konkurentu citiem materiāliem, jo sniedz ne tikai konstruktīvo noturību, bet ir bezgala patīkams taustei un acij, turklāt dabisks.
Izstādes atklāšanā publiku uzrunāja Gunita Jansone (BDCC vadītāja), Saeimas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs, Ogres novada pašvaldības vadītāja vietnieks Andris Krauja, Salaspils novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītājs Kalvis Margevičš, būvuzņēmuma SMA vadītājs Roberts Kuiva, būvuzņēmuma VIA vadītājs Gints Gruntiņš, būvuzņēmuma MONUM valdes locekle Evita Domello, Latvijas Mikroķirurģijas centra vadītājs Aivars Tihonovs.
Izstādes atbalstītāji Aimasa, PRO DEV, Monum, Selva Būve, SMA, 3A, VIA, Projekts 3.
Izstādē aplūkojamie objekti un to īstenotāji:
ALTOP industriālais parks Daugavpilī
“ALTOP” viedās specializācijas uzņēmumiem piedāvā mūsdienīgu, energoefektīvu A klases ēku ar vairāk nekā 11 107 m2 iznomājamo platību.
Pasūtītājs: Daugavpils pašvaldība. Būvnieks: “Monum”. Būvuzraugs: “BaltLine Globe”.
Koka iespējas TZMO ēkā
Pirmā sajūta, kas ēkā ieskauj jebkuru nācēju un darbinieku, ir smarža. Dzīva koka un dabas smarža!
Birojs ar veikalu, noliktavu un loģistikas centru “TZMO Latvija”, Rīga, Reinvaldu iela 17. Pasūtītājs: “TZMO Latvija”. Projektētājs: “Projektu birojs Grietēns un Kagainis”. Būvnieks: “PS 3A”. Gareniski līmētā koka (GLU) un krusteniski līmētā koka (CLT) konstrukcijas: “Zaza Timber”. Pretkritiena, ugunsdrošības aprīkojums un koka konstrukciju stiprinājumi: “Rothoblaas”. Inovatīvas betona grīdas: “Strandeck”. 2025. gads.
Strauta ielas pārmaiņas Valmierā
Valmieras pašvaldības speciālistu rūpes par pilsētas attīstību, radot tās iedzīvotājiem un pilsētas viesiem patīkamu un ērtu vidi, izpaužas arī projektā Strauta ielas pārbūve.
Pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība, projektētājs: “Ceļu komforts” sadarbībā ar “ALPS ainavu darbnīca”. Būvnieks: “Limbažu ceļi”. Būvuzraugs: “RS Būvnieks”. 2024.−2025. gads.
Neatkarības laukums Ogrē
Neatkarības laukuma izbūve pie vēsturiskā Ogres Tautas nama ir vēl viens ievērojams pienesums pilsētai un tās vērtību spodrināšanai.
Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība. Projektētājs: “CMB”, “PRB”. Būvnieks: “NEWCOM Construction”, “REVOHOUS”. Būvuzraugs: “Akorda”.
1. vieta Baltijas konkursā «Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā» nominācijā «Teritorijas labiekārtojums».
Gaujas tilta pārbūve Rāmniekos
Pārbūves ietvaros izveidota 7 m plata brauktuve ar divvirzienu satiksmi līdzšinējās vienvirziena satiksmes vietā.
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Projektētājs: “Projekts 3”. Būvnieks: “ACBR”. Būvuzraugs: “Būvju profesionālā uzraudzība”.
2. vieta konkursā «Latvijas Būvniecības Gada balva 2024» nominācijā «Inženierbūvju pārbūve».
Tilts pār Gauju Melnbāržos
Jaunā tilta platums ir 8,3 m ar 7 m platu brauktuvi, kā rezultātā tas nodrošina ērtu un drošu satiksmi gan iedzīvotājiem, lai nokļūtu uz Jaunpiebalgu, gan lauksaimniecības tehnikas pārvietošanai.
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Projekts: “Projekts 3”. Būvnieks: “SMA” un “Baltijas Būve”. Būvuzraudzība: “Ceļuprojekts”, “Firma L4”.
Koka bērnudārzs Salaspilī
Koka bērnudārzs Salaspilī jeb Salaspils 7. pirmsskolas izglītības iestāde ir izcila divstāvu koka publiskā būve.
1. vieta konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2024” nominācijā “Koka būve”.
Pasūtītājs: Salaspils novada dome. Projektētājs “MADE arhitekti”. Būvnieks: “Merks”, “Pillar contractor”. Būvuzraugs: “Prokrial”. 2024. gads.
Latgales atlanti – māju un debesu sargi
Arhitekta Inta Pujāta privātā iniciatīva māju vārti ar lielizmēra koka skulptūrām Atlanti jau ir populārs apskates objekts.
Māju vārti ar atlantiem, Rēzeknes novads, Vecborisova, Kamuļi. Pasūtītājs un privātais finansētājs: arhitekts Ints Pujāts, “5.iela”. Koktēlnieks: Juris Upenieks.
ExPorto izklaides centrs Rīgā
teju 150 m garš izstieptas formas būvapjoms ar diviem virszemes stāviem iegūlies starp aktīvo pilsētas maģistrāli un Andrejostas akvatoriju.
Objekts: jahtklubs un daudzfunkcionāls atpūtas komplekss “ExPorto” Eksporta ielā, Rīgā. Attīstītājs: “ExPorto”, Rihards Rubenis, Artūrs Nedeļskis. Arhitektūra, ieejas vestibilu interjera dizains, būvprojekta vadība un autoruzraudzība: “ARHIS Arhitekti”. Būvnieks: “PRO DEV”. 2025. gads.
Latvijas Valsts mežu klientu centrs Valmiermuižā
Klientu centrs “LVM” Rietumvidzemes reģionā ir trešais īstenotais tipveida projekts, divi citi atrodas Dundagā un Jelgavā
Pasūtītājs: “Latvijas Valsts meži”. Projekts: “5.iela”, Ints Pujāts, Ija Rudzīte. Būvnieks: “Selva Būve”. Būvuzraugs: “Marčuks”.
“Grand Prix” balva konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2024”.
“Mārpagalmu” oāze Āgenskalnā
Vienā no pieprasītākajiem Rīgas mikrorajoniem Āgenskalnā, sakārtojot iepriekš degradētu teritoriju netālu no apmeklētāju iecienītās atpūtas un pastaigu vietas apkārt Māras dīķim, ir uzbūvēts daudzdzīvokļu māju komplekss “Mārpagalmi”.
Objekts: Zemaišu iela 15, Rīga. Pasūtītājs, būvnieks: “YIT Latvija”. Projekts: “Arhitektu birojs Arteks”.
Konkursā «Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2025» nominācijā «Teritorijas labiekārtojums» 3. vieta. Konkursā «Latvijas Būvniecības Gada balva 2024» nominācijā «Jauna dzīvojamā ēka» 1. vieta.
Rēzeknes investīcijas nākotnes attīstībā
Rēzeknē, Brīvības ielā 23, Kovšu ezera krastā, 2021.–2024. gadā tika īstenots apjomīgs projekts, kas ietvēra rekreācijas centra būvniecību, autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūvi.
Pasūtītājs: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. Arhitektūra un projekta vadība: SIA “ARX arhitekti”. Būvniecība: SIA “ARČERS”. Būvuzraudzība: SIA “MARČUKS”.
Atzinība konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2024” nominācijā “Jaunbūve – sabiedriska ēka”.
SATEKLES BIZNESA CENTRS
2025. gadā ekspluatācijā nodotais A klases SATEKLES BIZNESA CENTRS ir nākamais solis Rīgas centrālā biznesa rajona attīstībā, sekmējot ilgtspējīgas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides izveidi.
Pasūtītājs: “Linstow Baltic”. Projektētājs: “SN&L” (“Sarma & Norde Arhitekti” un “Lauder Architects”). Būvnieks: “Bukoteks”. Būvuzraugs un BIM koordinators: “Forma 2”. BREEAM sertifikācijas procesa veicējs: “SEES Group”. Juridiskās konsultācijas: “Sorainen ZAB”.
Valmieras teātra spožās pārvērtības
Pēc pārbūves, kas ietvēra energoefektivitātes paaugstināšanu, vairāku tehnisko sistēmu un struktūras modernizāciju, teātris ir gatavs turpināt radošo darbību.
Pasūtītājs: VAS “VNĪ”. Projektētājs: “Sestais Stils”. Būvnieks: “AIMASA”. Būvuzraugs: “VNĪ”.
1. vieta nominācijā “Pārbūve” konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2024”.
Latvijas Mikroķirurģijas centrs
Brīvības gatvē 332, pārbūves rezultātā savu mājvietu atradis Latvijas Mikroķirurģijas centrs, kas ir nacionālās nozīmes ārstniecības iestāde, kurā tiek veikti unikāli mikroķirurģijas un rekonstruktīvās ķirurģijas risinājumi.
Brīvības gatve 332, Rīgā.
Pasūtītājs «Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs». Projekts «Ozola&Bula». Būvnieks «Monum». Būvuzraugs «BLV Advisory Group.
Riga Makerspace
Moderna prototipēšanas darbnīca, kas kļuvusi par nozīmīgu centru Latvijas radošajām industrijām, uzņēmējdarbībai un izglītībai, – pēc pārbūves durvis vēra 2025. gada vasaras nogalē.
«Riga Makerspace», Rīgā, A. Briāna ielā 13. Pasūtītājs «VNĪ», projekts «Arhitektu birojs Krasts». Būvnieks PS «P un S Būvniecība», kas sastāv no «PRO DEV» un «Spyke».
Ostas ielas promenāde Ventspilī
Ventspilī 2024. gada pavasarī noslēdzās Ostas ielas pārbūves process, kas notika vairākos posmos. Promenāde ir kļuvusi cilvēkiem draudzīga un arhitektoniski estētiska, tā ir noslēdzošais posms Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotajā pievedceļu atjaunošanas un pārbūves projektā.
Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde. Ģenerāluzņēmējs «VIA». Galvenie apakšuzņēmēji «Grobiņas SPMK», «Elektriķis». Projekta autors «BM-projekts». Būvuzraugs «Jurēvičs un partneri».
3.vietu konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2024 nominācijā Inženierbūvju pārbūve.
Modernākais auto dīlercentrs
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē durvis vēris jaunais «Autobrava Motors» dīlercentrs – moderna dizaina funkcionāli pārdomāts komplekss, kas iezīmē jaunu kvalitātes latiņu auto mazumtirdzniecībā.
Pasūtītājs «Autobrava Motors». Projekta autors «M.A. Design». Būvnieks «Aimasa». Būvuzraugs «Forma 2».