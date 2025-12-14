Siliņas valdības koalīcijai pārbaudījumus sagādā gan opozīcija, gan partneri
Valsts budžeta pieņemšana mieru Latvijas politikā un pat koalīcijā neienesa. Turklāt opozīcijas un dažu nozaru uzjundītais jautājums par sadārdzinājumu autoceļu lietošanas nodevai jeb vinjetei pierādīja, ka negaidītus pārsteigumus premjerei var sagādāt ne vien koalīcijas partneri, bet arī Valsts prezidents, ziņo LTV raidījums “de facto”.
Arī bez vinjetes jautājuma problēmu netrūkst – vecās domstarpības joprojām nav atrisinātas, taču klāt nācis jauns gadījums, kad valdības virzītajam likumprojektam nav Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) balsu. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” vērtē, ka narkotiku aprites likuma grozījumu atlikšana pēc būtības ne ar ko daudz neatšķiras no mazākuma valdības situācijas, kad atbalsts katram jautājumam jāmeklē pie opozīcijas.
Valsts budžeta paketē iekļautie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas no nākamā gada palielinātu vinjetes cenu vairumam Latvijas kravas transportlīdzekļu virs trim tonnām, šogad budžeta skatīšanas laikā plašas diskusijas nebija izraisījuši. No opozīcijas rakstiski priekšlikumus otrajam lasījumam bija iesniegusi tikai ārpusfrakciju deputāte Viktorija Pleškāne, Saeimas debatēs izteicās pieci opozīcijas deputāti. Publiskais satraukums sākās uzreiz pēc tam, kad grozījumi tika pieņemti galīgajā lasījumā. Tāpēc satiksmes ministrs Atis Švinka no “Progresīvajiem” noraida pārmetumus, ka kaut ko esot gribējis izdarīt “pa kluso”.
“TAP portālā bija arī saskaņojumi gan no Latvijas Pašvaldību savienības bez komentāriem, no Latvijas Darba devēju konfederācijas bez komentāriem. Tālāk Ministru kabinetā rudenī bija arī šī diskusija, un lēmums tālāk tika virzīts uz Saeimu. Divos lasījumos komisijā tika skatīts, tika pieaicināta Satiksmes ministrija. Tika uzdoti jautājumi un tika sniegtas atbildes deputātiem Budžeta komisijā. Tāpēc jā, bija šī diskusija. Un, protams, vienmēr var teikt, ka ir vajadzīgs plašāks, vajag proaktīvi uzrunāt. Bet nu šis ir gadījums, kad patiešām visas šīs diskusijas ir bijušas,” apgalvo Švinka.
Tomēr pēc budžeta apstiprināšanas publisku sašutumu par to sāka paust vairāki Apvienotā saraksta politiķi, piemēram, Saeimas deputāts un Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, kā arī bioloģiskais zemnieks un Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis Pēteris Dimants. Pagājušajā nedēļas nogalē Dimants, kura video arī ar nepatiesiem un neprecīziem apgalvojumiem par vinjeti plaši tika izplatīts sociālajos tīklos, arī mēģināja sarīkot protesta akciju pie Ministru kabineta ēkas, kuru apmeklēja gan viņa apvienības biedri, gan Rīgas domnieki no “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”.
Protestu balsīm pieslēdzās arī biedrība “Zemnieku Saeima”, kura ātri vien – jau šīs nedēļas sākumā – no Satiksmes ministrijas saņēma solījumus par vairāku atvieglojumu ieviešanu lauksaimniekiem. Koalīcija arī bija vienojusies iesaldēt vinjetes cenas pieaugumu visplašāk apspriestajai kravas transporta grupai – ar masu no trīs līdz 3,5 tonnām, ko bieži izmanto arī privātpersonas.
Tāpēc kā pārsteigums nāca Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrdienas vakarā sociālajos tīklos paustais, ka viņš likumu sūtīs otrreizējai caurlūkošanai. Vairāki koalīcijas politiķi “de facto” apstiprināja, ka prezidents par šo savu plānoto soli informēja viņus neilgi pirms tam. Nekādas apspriedes un sarunas Rīgas pilī līdz tam rīkotas netika.
Rinkēvičs nenoliedz, ka publiskais sašutums tika uzkurināts arī ar puspatiesībām, tomēr no otras puses pārmet Satiksmes ministrijai, ka anotācijā tā nepieminēja divu organizāciju iebildumus sabiedriskās apspriešanas laikā. “Protams, ka bija ļoti daudz neprecīzas informācijas tajā brīdī, kad šo likumu pieņēma, un par to ir diezgan daudz runāts. Man jāsaka arī, ka likumprojekta sagatavošanas un virzības gaitā arī bija neprecīza informācija. Piedodiet! Kā teica kādreiz klasiķis vienā no slavenākajām britu lugām: “Mēri abām jūsu mājām!” Diemžēl te nav ne labo, ne slikto,” trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu (JV) Rīgas pilī pauda prezidents.
Prezidenta piesaukto Šekspīra citātu kā kritiku saviem partijas biedriem nenolasa Zaļās partijas vadītājs un Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš dezinformāciju pārmet satiksmes ministra Švinkas pārstāvētajiem “Progresīvajiem”. Viņš savu Saeimas deputāta palīgu Dimantu aizstāv: “No prezidenta puses es nevienā brīdī nenolasīju, ka tā būtu kritika Pētera Dimanta virzienā. Nevienā brīdī. Pēteris Dimants ir godavīrs. To es jums varu atkārtot simts reizes. Es nolasīju to, ka šī kritika bija tas, ka mēģināja diskreditēt no sākuma to, kas šo normu ieviesa pirms deviņiem gadiem – pilnīgi pie citiem apstākļiem, citām likmēm un citiem ceļu tīkliem.”
Tavars atsaucas uz 2017.gada budžeta sagatavošanas laiku, kad viņš vēl pārstāvēja ZZS un kā toreizējā satiksmes ministra Ulda Auguļa (ZZS) parlamentārais sekretārs no Saeimas tribīnes skaidroja, ka vinjete turpmāk būs jāpērk arī auto virs 3 tonnām. Vinjeti šim segmentam Apvienotais saraksts šobrīd rosina likvidēt vispār.
Atzinīgi par šādu opozīcijas ideju vēl pirms prezidenta lēmuma izteicās arī vēl joprojām koalīcijā strādājošais zemkopības ministrs un viens no ZZS līderiem Armands Krauze. Iepriekš gan viņš par to nav runājis – ne šogad budžeta pieņemšanas laikā, ne pērn, kad budžeta laikā arī tika virzītas izmaiņas vinjetes regulējumā un Apvienotā saraksta iesniegto priekšlikumu no vinjetes atbrīvot auto zem 3,5 tonnām ZZS kopā ar pārējo koalīciju noraidīja.
“Es vēlreiz uzsveru, ka pie tik apjomīga dokumenta kā budžets, kur ir vairāk nekā 50 likumprojekti un kas ir tiešām uz daudziem simtiem, ja ne tūkstošiem lappušu, ka var atsevišķas lietas nepamanīt. Tas parāda, ka tas bija diezgan labi tomēr ielikts kopējā kontekstā, lai to nepamanītu, jo nepamanīja arī tie tieši, uz ko tas attiecas, saistītās nozares, nozaru asociācijas un citi profesionāļi. Šinī gadījumā, protams, ka tādas lietas loģiski būtu vispirms pārrunāt ar konkrēto nozari, nevis virzīt, tā teikt, bez nozaru iesaistīšanas un diskusijas,” to, kā gadījās šāda ZZS “kļūda”, skaidro Krauze. Tomēr viņa solījums labot šo seno kļūdu par trīstonnīgo kravas busiņu iekļaušanu vinjetes sistēmā vismaz pagaidām ir palicis vien vārdos – iesniegtajos koalīcijas priekšlikumos tas nav ierakstīts.
Nav izslēgts, ka Krauzes izpausmes bija vien kārtējais solis koalīcijas partneru – ZZS un “Progresīvo” – saspīlētajās attiecībās, kurās tiek meklēti arvien jauni iemesli, lai varētu “ieknābt” valdības kolēģiem. “Jaunās Vienotības” mēģinājumi pēc budžeta pieņemšanas “izrunāt” sadarbību koalīcijā šonedēļ saskārās ar zināmu šķērsli – “zaļzemnieku” nevēlēšanos runāt par šo tēmu. Tai pat laikā ZZS tikās ar Apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību formātā, kas tiek saukts par konservatīvo partiju bloku.
Ar šo neformālo bloku premjeres partijai bija jārēķinās jau šonedēļ. ZZS publiski brīdināja, ka neatbalstīs valdības virzīto likumprojektu, kurš atbrīvotu no kriminālatbildības, tā vietā administratīvi sodot, nepilngadīgos, kas atkārtoti pieķerti lietojam narkotikas. Grozījumi Narkotiku aprites likumā no Saeimas darba kārtības vismaz uz laiku bija jāizslēdz.
Lūgta komentēt koalīcijas sadarbību, premjere Siliņa joprojām ir diplomātiska, tomēr nojaušama arvien lielāka frustrācija. Premjeres vadītajā “Jaunajā Vienotībā” tā aug arī pret valsts galvu un bijušo partijas biedru Rinkēviču, zināms “de facto”.
“Visas partijas reizēm mēdz darboties nedaudz kā tāda opozīcija: vispirms nāk publiski ar paziņojumu pirms risina iekšpusē. Es vienmēr domāju, ka ir koleģiāli jārisina vismaz koalīcijas ietvaros. Tāpat arī, protams, es sagaidītu, ka kopā ar Valsts prezidenta kanceleju notiktu šī diskusija koleģiāli, un tas būtu tikai normāli. Kļūdas gadās. Mums visiem noteikti ir jāatzīst. Es saprotu, ka satiksmes ministrs bija ļoti atsaucīgs arī šīs kļūdas labot. Nav jau tā, ka viņš saka, ka tur nekas nav maināms, bija ļoti spiedīgi arī šie budžeta apstākļi. ZZS prasīja vēl vairāk ietaupīt finansējumu. Tajā pašā laikā bija jāatrod papildus finansējums. Es domāju, te ir ļoti daudz apstākļu, ka arī opozīcija klusē un tikai pēc budžeta pieņemšanas iznāca ārā. Nu tā arī tāda acīmredzot ir sava veida taktika,” pauda Siliņa.
Uz to, ka koalīcijai jāspēj paļauties vismaz par tās deputātu apņemšanos neatbalstīt ministru demisijas pieprasījumus, joprojām uzstāj “Progresīvie”, apstiprina frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Taču no savas puses partija arī Siliņas dzīvi nepadara vieglāku, atgādinot viņai par ZZS un ministram Krauzem netīkamo tēmu: diskutablajiem “Latvijas Valsts mežu” līgumiem ar kokrūpniekiem.
“Šis [par demisiju pieprasījumiem] ir jautājums, ko attiecīgi mēs esam jau uzdevuši arī “Jaunajai Vienotībai”. Es saprotu, ka tā saruna ar ZZS vēl nav notikusi par to, bet nu skaidrs, ka, ja šo jautājumu nevar atrisināt, tad tās problēmas koalīcijā visus turpmākos mēnešus arī būs. Saistībā ar tādiem saturiskiem jautājumiem viens, kas, manuprāt, ir jāpieņem līdz 19. decembrim, ir jāierosina disciplinārlieta saistībā ar šo skandālu Zemkopības ministrijā. Tas ir mūsu ieskatā lēmums, ko var pieņemt jau tagad un pēc tam arī var runāt par visām pārējām prioritātēm 2026. gadā,” uzsver Šuvajevs.