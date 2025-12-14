Jaunās nedēļas otrajā pusē debesis skaidrosies
Jaunās nedēļas otrajā pusē Latvijā debesis skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Sinoptiķi norāda, ka vēl pirmdien daudzviet Latvijā līs, naktī austrumos vēl būs novērojams sniegs un atkala, kā arī jūras piekrastē būs brāzmains vējš, it īpaši nakts pirmajā pusē. Savukārt nedēļas turpinājumā nokrišņi mitēsies līdz nedēļas nogalē Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona. Naktīs daudzviet termometra stabiņš noslīdēs zem nulles atzīmes, taču dienās gaiss iesils, tādēļ negatīva gaisa temperatūra nesaglabāsies ilgstoši.
Pirmdien, 15. decembrī, debesis būs mākoņainas. Rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs. Savukārt austrumu rajonos naktī vēl gaidāms sniegs un slapjš sniegs, tomēr gaisa temperatūra nakts gaitā paaugstināsies, nokrišņiem pārejot lietū. Latvijas austrumos no rīta un priekšpusdienā vietām redzamību pasliktinās migla, dūmaka.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, bet jūras piekrastē vējš pūtīs mēreni stipri no rietumiem, dienvidrietumiem un būs brāzmains - nakts pirmajā pusē brāzmas sasniegs 15-18 metrus sekundē, taču dienā brāzmas nedaudz pierims, sasniedzot 14 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā būs +2…+7 grādu robežās, tomēr valsts austrumos naktī gaiss vēl atdzisīs līdz +2…-3 grādiem.
Otrdien, 16. decembrī, debesis saglabāsies apmākušās, vietām arī nedaudz uzlīs, savukārt trešdien, 17. decembrī, laiks būs lielākoties sauss un dažviet varēs manīt arī saules starus.
Nedēļas vidū vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vēl otrdienas naktī jūras piekrastē saglabāsies brāzmains dienvidrietumu, dienvidu vējš. Naktīs vietām, galvenokārt valsts austrumos, veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā būs +2…+7 grādi, taču trešdien, debesīm skaidrojoties, daudzviet būs dažus grādus vēsāks, gaisa temperatūrai sasniedzot negatīvas vērtības.
Nedēļas otrajā pusē laika apstākļus noteiks galvenokārt anticiklons un laika apstākļi būs salīdzinoši nemainīgi, vien sestdien gaidāmi intensīvāki nokrišņi - lietus, valsts austrumos arī slapjš sniegs. Naktīs daudzviet termometra stabiņš noslīdēs zem 0 grādu atzīmes, taču dienās gaiss iesils līdz +1…+6 grādiem, piekrastē arvien saglabājoties par kādu grādu siltākam.