Mūžībā devusies tautā iemīļotā Vjetnamas pundurcūciņa Žoriks.
Sabiedrība
Šodien 16:46
Mūžībā devusies tautā iemīļotā Jelgavas pundurcūciņa Žoriks
Mūžībā aizgājusi daudzu cilvēku iemīļotā Vjetnamas pundurcūciņa Žoriks, par kuras nāvi sociālajos tīklos paziņojis viņa saimnieks. Žoriks ar savu draudzīgo raksturu un skanīgo rukšķēšanu bija kļuvis par prieka avotu ne tikai saimniekam, bet arī daudziem sastaptajiem cilvēkiem.
Saimnieks atminas, ka vēl liktenīgās dienas rītā Žoriks bijis dzīvespriecīgs, kopā devies uz Ķirpēnu tirdziņu, lai saņemtu kādu kārumu un iepriecinātu apmeklētājus. Ar savu klātbūtni pundurcūciņa radīja siltas emocijas, veicināja jaunas iepazīšanās un dāvāja patiesu prieku ikvienam, kas viņu satika.
Traģisku nejaušību rezultātā Žorika dzīvība aprāvās pavisam pēkšņi, viņam nodziestot saimnieka rokās. Vjetnamas pundurcūciņa Žoriks dzimis Tukuma novada Matkulē, vēlāk dzīvojis Jelgavā. Viņa dzīves ceļš ilga no 2024. gada 25. augusta līdz 2025. gada 14. decembrim.
Žoriks paliks dzīvs cilvēku atmiņās kā īpašs un sirsnīgs dzīvnieks, kurš īsā laikā paspēja ienest daudz prieka apkārtējo dzīvēs.