Naktī nokrišņi galvenokārt gaidāmi Latvijas austrumu daļā
Naktī uz pirmdienu, 15. decembri, nokrišņi galvenokārt gaidāmi Latvijas austrumu daļā, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī uz pirmdienu, 15. decembri, Latvijā laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka. Mākoņi aizklās debesis, bet nokrišņi gaidāmi galvenokārt austrumu daļā - lietus, nakts pirmajā pusē arī slapjš sniegs, kā arī iespējama atkala.
Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Vienlaikus jūras piekrastē nakts pirmajā pusē vējš brāzmās var sasniegt 15-18 metrus sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra rietumu daļā būs +2...+7 grādi, bet austrumu daļā - +2...-3 grādi.
Arī Rīgā naktī debesis būs apmākušās un nakts pirmajā pusē līs, smidzinās, rīta pusē redzamību pasliktinās dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2...+3 grādiem.
Dienā no rietumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona, daudzviet nesot lietu. Vietām austrumu daļā redzamību pasliktinās migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, jūras piekrastē brāzmās pastiprinoties līdz 14 metriem sekundē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +2…+7 grādu atzīmei.
Rīgā mākoņi aizklās debesis un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, no rīta veidosies dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +5 grādiem.