"Dažkārt gribētos tieši tā" - deputāta video no Saeimas ātri kļūst populārs soctīklos
Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Jānis Vitenbergs publicējis "Facebook" video, kurā parāda, ko viņš patiesībā vēlētos darīt, būdams Saeimas tribīnē. Video izraisīja dzīvīgu atsaucību komentētāju vidū.
"Dažkārt gribētos tieši tā! Video izveidots, izmantojot mākslīgo intelektu," tā viņš parakstīja savu publikāciju. Mākslīgi radītajā video redzams, kā Jānis Vitenbergs, būdams Saeimas tribīnē, nikni sit pa to ar rokām, bet pēc tam dusmīgi aiziet.
Video ātri kļuva populārs un saņēma daudz komentāru. Daļa lietotāju uzskata, ka tieši tā būtu jāuzvedas arī realitātē, lai kolēģi patiešām sāktu domāt. Citas personas, gluži pretēji, aicina deputātu nomierināties un saglabāt atturību.
Komentāros cilvēki raksta, ka līdzīgas izjūtas ir pazīstamas daudziem valsts iedzīvotājiem: "Zini, kā mums, cilvēkiem, kas dzīvo ikdienas realitātē, to gribētos!?"; "Šīs ir tās emocijas, ko uz tribīnes nevar atļauties, bet dažkārt ļoti gribas."; "Visai Latvijai gribētos tā reaģēt uz jūsu un jūsu kolēģu darbu".
Daži komentētāji uzdod jautājumu, kāpēc šāda uzvedība nav iespējama: ja citādi nesaprot, varbūt vajadzētu rīkoties stingrāk. Ir arī emocionālākas reakcijas: "Jā, dauz stiprāk, kāpēc tik vāji!?"; "Man patīk. Ļoti iespaidīga parādīšanās" un "Pēc šāda darba patiešām gribas kliegt".