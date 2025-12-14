Ekonomikas ministrija plāno 1,88 miljonus eiro pārvirzīt Ukrainai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanai
Ekonomikas ministrija (EM) plāno Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai neizmantoto finansējumu 1,88 miljonu eiro apmērā novirzīt citu Ukrainai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanai enerģētikas un militārajā jomā, liecina informācija EM informatīvajā ziņojumā.
EM piešķirts finansējums divu miljonu eiro apmērā, lai turpinātu veicināt Latvijas uzņēmēju iesaisti rekonstrukcijas projektu īstenošanā Čerņihivas apgabalā.
Piešķirtā finansējuma robežās EM 2024. gadā izsludināja atklātu konkursu par mēbeļu izgatavošau un piegādi un atklātu konkursu par konteinera tipa katlu māju izgatavošanu un piegādi.
Oktobrī noslēgti līgumi par mēbeļu izgatavošanu un piegādi Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai. SIA "Sentios" izgatavos un piegādās 23 izvelkamos dīvānus, līguma summa ir 29 399 eiro.
Savukārt ar SIA "J.E.F." panākta vienošanās par 23 drēbju skapju, 23 divguļamo gultu ar matračiem, 35 vienguļamo gultu ar matračiem, kā arī 23 ēdamistabas galdu un 92 krēslu izgatavošanu un piegādi. Šī līguma kopējā summa ir 86 292 eiro.
Mēbeļu piegāde tiks nodrošināta kā humānās palīdzības sūtījums līdz 2025. gada beigām.
Savukārt 11. novembrī tika izbeigta procedūra un sarunas par konteinera tipa katlu māju izgatavošanu un piegādi, jo iesniegtajos piedāvājumos paredzētie risinājumi tehniski nenodrošināja tehniskajā specifikācijā ietverto prasību izpildi par manuālu un automātisku katla dūmgāzu cauruļu attīrīšanas sistēmu.
Līdz ar to piešķirtie līdzekļi EM Ukrainas atbalstam nav izlietoti pilnā apmērā. Ņemot vērā Ukrainas mainīgās prioritātes enerģētikas un militārajā jomā, EM piedāvā neizlietoto finansējumu 1,88 miljonu eiro apmērā izmantot, sniedzot atbalstu Ukrainai 2026. gadā.
EM piedāvā finansējumu izmantot ģeneratoru un citu elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādei Čerņihivas apgabalam. Plānotais finansējums ir indikatīvi 1,2 miljoni eiro.
Tāpat EM piedāvā bezpilota sistēmu iegādi Ukrainas bruņoto spēku spēju stiprināšanai, vienlaikus veicinot Latvijas industrijas divējāda lietojuma tehnoloģiju attīstību, finansējumu novirzot Aizsardzības ministrijai budžeta apakšprogrammai "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana". Plānotais finansējums ir 680 000 eiro.
EM norāda, ka priekšlikumi turpmākai rīcībai prezentēti un konceptuāli atbalstīti Attīstības sadarbības konsultatīvās padomes sēdē 2025. gada 28. novembrī.