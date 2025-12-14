Sabiedrība
Šodien 08:19
Svētdien daudzviet Latvijā gaidāmi nelieli nokrišņi
Svētdien daudzviet Latvijā gaidāmi nelieli nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Tostarp Latvijas austrumos svētdien gaidāms sniegs, slapjš sniegs, bet rietumos pārsvarā līs. Vējš būs lēns, tomēr pēcpusdienā jūras piekrastē tas iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un pastiprināsies līdz mēreni stipram.
Termometra stabiņš pakāpsies līdz +2...+7 grādu atzīmei, bet austrumu rajonos gaisa temperatūra pieturēsies +1...-2 grādu robežās.
Rīgā diena būs apmākusies, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi - slapjš sniegs, lietus, rīta stundās iespējama arī atkala. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +2...+3 grādiem.