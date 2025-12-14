Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 08:44
Ieviests aizliegums veikt kravu pārvadājumus pa Apes pagasta lauku ceļiem
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, līdz nākamajam rīkojumam noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus pa vairākiem Smiltenes novada Apes pagasta lauku ceļiem.
Aizliegums attiecas šādiem Apes pagasta lauku ceļiem:
- “Ape–Kalpaki–Silmaļi–Melnupes” ceļa posmā no autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) no 2.21 km līdz 12.77 km;
- “Sapnīši–Graudi”;
- “Ape–Skripji–Dārziņi–Peļļi”;
- “Ķekši–Ķipari–Žagatas”.
Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 7 tonnas un kuri izmanto iepriekš nosauktos Apes pagasta ceļus:
- mežistrādei;
- smagu kravu pārvadāšanai;
- lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.