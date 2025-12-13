FOTO: "Dod pieci!" maratona pirmajā diennaktī saziedoti vairāk nekā 82 000 eiro
Sabiedrisko mediju labdarības maratona "Dod pieci!" pirmajā diennaktī, līdz sestdienas plkst.18.00, saziedoti 82 194 eiro.
Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti "ziedot.lv", lai bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem palīdzētu apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras.
Atklāts maratons "Dod pieci!"
Rehabilitācijas centra “Poga” fizioterapeite Anna Dreismane, kura ar bērniem strādā jau piecus gadus, norāda, ka rehabilitācija ir intensīvs un visaptverošs process. Viņa skaidro, ka bērnu ikdiena centrā līdzinās pilnai darba dienai, kurā ietilpst fizioterapija, ergoterapija, audiologopēdija, masāžas un citas procedūras.
Savukārt sabiedriskās organizācijas “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis, viesojoties “Dod pieci!” stikla studijā Doma laukumā, uzsvēra patstāvības, neatkarības un cieņas nozīmi cilvēka dzīvē. Viņš norādīja, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt aktīvai ikdienas dzīves daļai, tostarp izglītībā un darba tirgū, un ka sabiedrībai ir jāatsakās no stereotipiem, veicinot iekļaujošu vidi.
Pirmajās labdarības maratona diennaktīs stikla studijā viesojās arī vairāki Latvijā zināmi mūziķi un mākslinieki, tostarp grupas “Bermudu divstūris”, “Sudden Lights”, “MUUD”, “Latgalīšu reps”, “Dēka”, kā arī Intars Busulis, Markus Riva un citi, aicinot sabiedrību ziedot.
Ar personīgiem un emocionāliem stāstiem maratona laikā dalās arī paši ziedotāji. Viena no sarunām notika ar labdarības maratona vēstneša Meisona vecmāmiņu Janu, kura pateicās sabiedrībai un rehabilitācijas centra “Poga” komandai par atbalstu un pauda cerību, ka Meisons nākotnē spēs piepildīt savu sapni – spēlēt futbolu.
No 1. līdz 18. decembrim ziedojumus iespējams veikt tīmekļa vietnē dodpieci.lv, apmainot tos pret dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā. No 12. līdz 18. decembrim ziedojumi tiek pieņemti arī stikla studijā Doma laukumā. Līdz 2026. gada 4. janvārim maratonu iespējams atbalstīt “Narvesen” veikalos visā Latvijā, savukārt līdz 6. janvārim – labdarības organizācijas Ziedot.lv platformā un pa ziedojumu tālruni.
Labdarības maratonu “Dod pieci!” organizē Latvijas Sabiedriskais medijs sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv. Ik gadu maratons pievērš uzmanību kādai sabiedrībai nozīmīgai tēmai, rosinot diskusiju par iekļaujošāku un cilvēcīgāku vidi Latvijā