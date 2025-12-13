Nacionālās apvienības premjera amata kandidāte būs partijas vadītāja Ilze Indriksone
Nacionālā apvienība sestdien notikušajā kongresā par politiskā spēka Ministru prezidenta amata kandidāti gaidāmajās Saeimas vēlēšanās apstiprinājusi partijas priekšsēdētāju un Saeimas deputāti Ilzi Indriksoni.
Uzrunājot kongresa delegātus, Indriksone iezīmēja savu redzējumu nākamajam politiskajam ciklam, izvirzot četrus galvenos darbības pamatprincipus – veidot latvisku, drošu un pārtikušu Latviju, kurā ģimenes justos pasargātas un saņemtu nepieciešamo atbalstu.
"Šis ir laiks, kad Latvijai jāizvēlas ceļš, pa kuru doties tālāk. Mēs ceļasomā līdzi ņemsim mūsu senču tikumus – dzimtās zemes mīlestību, darbu un ticību savai nākotnei," pauda Indriksone.
Premjera amata kandidāte uzsvēra, ka latvieši ir maza tauta ar stipru garu, tādēļ ir būtiski iet kopā ar tiem sabiedrotajiem un domubiedriem, kuru pārliecība un darbi saskan ar partijas vērtībām.
"Ja mēs šodien drosmīgi sargāsim savu zemi, lolosim savu valodu, rosīgi saimniekosim gan lielās ražotnēs, gan mazās puķu dobēs, un daudzināsim ģimenes, kurās gudrība un mīlestība uzplaukst paaudzēs, tad mūsu valsts būs latviska savā būtībā, droša savā spēkā, turīga savās iespējās un plaukstoša savā tautas ataudzē," akcentēja politiķe.
Šobrīd NA mērķtiecīgi strādā pie priekšvēlēšanu programmas izstrādes, procesā iesaistot gan partijas biedrus, gan dažādu nozaru ekspertus. Kongresā tika prezentēts tematisko darba grupu veikums un ieskicētas prioritātes tuvākajiem gadiem.
NA komanda vienojusies, ka galvenie uzsvari tiks likti uz valsts drošības stiprināšanu, investīcijām cilvēkkapitālā un izglītībā, kā arī uz tādas nacionālās ekonomikas veidošanu, kas tieši veicinātu iedzīvotāju labklājību. Tāpat kā nemainīgas prioritātes izvirzītas atbalsts ģimenēm un tautas ataudzei, kā arī latviskuma un tradīciju saglabāšana nākamajām paaudzēm.