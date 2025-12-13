Liepājas reģionālajā slimnīcā pasaulē nācis šī gada 600. mazulis - meitenīte vārdā Leila
5. decembrī plkst. 19.58 Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāca šī gada 600. mazulis – meitenīte vārdā Leila.
Mazā Leila ir pirmdzimtais bērniņš saviem vecākiem Annijai Ieviņai un Rūdim Grietniekam no Saldus novada. Viņa piedzima 2,420 kilogramus smaga un 49 centimetrus gara.
Vārda izvēle ģimenē kļuvusi par skaistu un simbolisku stāstu. Vecāki atklāj, ka dzimuma noteikšanas ballītē draugi tika aicināti iesniegt savus vārdu ieteikumus. “Sākumā domājām par vārdu Laila, bet tad radās ideja par Leilu,” stāsta meitenītes tētis. Kad atvērtas draugu aploksnes, tieši vārds Leila izrādījies arī viesu ieteiktais. Sakritība bijusi vēl lielāka – jaunās māmiņas tēvam pieder interneta veikals, kura nosaukumā atrodams šis pats vārds. “Tā viss skaisti sakrita,” teic jaunā māmiņa.
Par mazuļa drošu nākšanu pasaulē rūpējās Liepājas Reģionālās slimnīcas komanda – vecmāte Ineta Vītola, ginekoloģe–dzemdību speciāliste Ieva Ramane, māsas palīdze Vineta Bīrone un bērnu ārste Valda Grīnvalde.
Ģimeni sveica slimnīcas ārstniecības direktore Arta Gertnere un galvenā medicīnas māsa Solvita Urbanoviča. Gertnere, uzrunājot vecākus, vēlēja mazajai Leilai augt veselai, zinātkārai un apveltītai ar drosmi iepazīt pasauli. Savukārt vecākiem viņa novēlēja spēku, mieru un daudz sirsnīgu brīžu, iepazīstot savu meitiņu un veidojot ģimenes ikdienu.
Ģimenei tika pasniegta īpaša piemiņas zīme, kas apliecina meitenītes piedzimšanu Liepājas Reģionālajā slimnīcā un viņas statusu – šī gada 600. mazulis, kā arī praktiskas dāvanas ikdienas vajadzībām. Slimnīcas personāls atzīst – ik katra dzemdību diena ir atgādinājums par dzīves brīnumu, un 600. mazulis ir īpašs apliecinājums mediķu darbam un atbildībai, ar kādu viņi sagaida katru mazuli.