FOTO: Mākslas akadēmijā atklāts studentu mākslas darbu tirgus "JAUNmarka"

Mākslas darbu tirgus "JAUNmarka"
Sestdien, 13. decembrī, savas durvis vēris Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu gadatirgus "JAUNmarka".
Interesentiem tas būs pieejams no 13. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim Latvijas Mākslas akadēmijas telpās Rīgā, Kalpaka bulvārī 13. Šī gada tēma ir "Mākslas spēkstacija", kas godina mākslas iedvesmojošo un spēcinošo enerģiju, paziņojusi Latvijas Mākslas akadēmija.
"JAUNmarka" ik gadu pulcē vairāk nekā 300 dalībnieku no visām Latvijas Mākslas akadēmijas specialitātēm - tajā savus darbus izrāda gan daudzsološi pirmā kursa studenti, gan topošie doktoranti ar labi attīstītām rokraksta tehnikām un bagātīgu pieredzi. Trīs nedēļu laikā izstāde mainīsies katru dienu - kopējais studentu iesniegto darbu skaits katru gadu sasniedz aptuveni 9000 mākslas darbu.
Šis ir unikāls un lielākais šāda veida notikums Latvijā un Baltijā, kad tik lielā kopskaitā vienuviet iespējams ne tikai aplūkot, bet arī iegādāties topošo un jau sevi pierādījušo jauno mākslinieku darbus.