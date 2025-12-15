Panākumu atslēga matemātikas apguvē - neatlaidība; skolēniem iespēja izmantot papildu rīku
Kāpēc tik daudziem skolēniem Latvijā neizdodas pietiekami sekmīgi nokārtot eksāmenu matemātikā? Kā pilnvērtīgāk apgūt ikdienas skolas mācību vielu vai sagatavoties iestājeksāmeniem?
Mana pieredze skolotāja darbā liecina, ka panākumu atslēga matemātikas veiksmīgai apguvei ir gan neatlaidība, mācoties stundās skolā, gan iespēja izmantot perspektīvus papildu rīkus. RTU mācību platforma personalizētai matemātikas apguvei ALEKS (STEAM) noderēs ikvienam 10.–12. klases skolēnam – gan tiem, kuri grib uzlabot zināšanas neskaidrajos tematos matemātikā, gan tiem, kuriem ir vēlme pēc papildu treniņiem. Mācību temati tiek pielāgoti ar programmā iestrādātu mākslīgā intelekta (MI) rīku, tāpēc platforma palīdz uzlabot matemātikas zināšanas ikvienam.
Precīza diagnostika, zināšanām pielāgoti uzdevumi
Esmu pārbaudījis un varu ieteikt tieši šo mācību platformu ALEKS (Adaptive Learning Environment for Knowledge Spaces), kas ir viens no populārākajiem tiešsaistes rīkiem veiksmīgai matemātikas apguvei. Tai ir vairāki būtiski plusi, kas to atšķir no citām platformām un padara par efektīvu asistentu, gatavojoties optimālā un augstākā līmeņa matemātikas eksāmeniem vidusskolā un ģimnāziju iestājpārbaudījumam 9. klases beigās.
Sadarbība ar ALEKS katram skolēnam sākas ar visaptverošu, precīzu diagnostiku, kas nosaka sākotnējo zināšanu līmeni un novērtē veicamos darbus matemātikā. Galvenā ALEKS priekšrocība ir adaptīva mācīšanās, kas ļauj personalizēt mācību tempu un saturu. Ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek precīzi noteikts, ko skolēns jau zina un prot, un ko – vēl ne. Atbilstoši diagnostikas datiem un skolēna sniegumam, lietojot platformu, piedāvātie uzdevumi automātiski pielāgojas skolēna zināšanu līmenim, kas ļauj efektīvi izmantot laiku un ātrāk sasniegt progresu. Uzdevumi konkrētajam skolēnam nav ne par vienkāršu, ne par sarežģītu, bet – tieši laikā.
Veicina izpratni par apgūstamo tematu
Mācību virzību var ērti aplūkot skolēna individuālā mācīšanās kartē – diagrammā, kurā redzams progress un veicamie darbi katrā matemātikas tematā. Tas arī ļauj izvirzīt datos balstītas prioritātes, piemēram, kam pievērst vairāk uzmanības, gatavojoties eksāmenam. Mācīšanās karte ir dinamiska, tā mainās līdz ar skolēna progresu. Ieguvēji ir visi – skolēniem ar grūtībām matemātikas apguvē nav jākaunas par savu nezināšanu, savukārt mācībās spēcīgākajiem tā ir iespēja mācīties savā tempā, negaidot pārējos.
Atšķirībā no citām platformām ALEKS ļauj pārbaudīt un veidot ne tikai zināšanas, bet arī izpratni, jo uzdevuma risinājums un atbilde skolēnam jāievada pašam, nevis jāizvēlas no atbilžu variantiem, kas samazina nejaušas uzminēšanas iespēju.
ALEKS licence gadam maksā 30 eiro, taču platformu var lietot neierobežoti un jebkurā laikā, iegūstot gan zināšanas, gan arī baudot gaumīgu un nepārspīlētu uzslavu un motivācijas sistēmu.