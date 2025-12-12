Vakar glābēji palīdzējuši kādam cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā pie Ventspils.
112
Šodien 10:45
Ventspilī ugunsdzēsēji un policija kopīgiem spēkiem izglābj mežā noklīdušu cilvēku
Neilgi pēc plkst. 20 tika saņemts izsaukums Ventspilī, ka mežā apmaldījies cilvēks. Ugunsdzēsēji sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem cilvēku atrada un nodeva mediķiem.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus: deviņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 - uz glābšanas darbiem, bet astoņus izsaukumi bija maldinājumi.