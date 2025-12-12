Ventspilī ugunsdzēsēji un policija kopīgiem spēkiem izglābj mežā noklīdušu cilvēku
foto: LETA/Evija Trifanova
Ventspilī ugunsdzēsēji un policija kopīgiem spēkiem izglābj mežā noklīdušu cilvēku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Vakar glābēji palīdzējuši kādam cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā pie Ventspils.

Neilgi pēc plkst. 20 tika saņemts izsaukums Ventspilī, ka mežā apmaldījies cilvēks. Ugunsdzēsēji sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem cilvēku atrada un nodeva mediķiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus: deviņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 - uz glābšanas darbiem, bet astoņus izsaukumi bija maldinājumi.

