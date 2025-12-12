Sārts par ASV stratēģiju: Viņi neslēpj savas intereses un atklāti norāda uz Eiropas kļūdām
ASV un to prezidents Donalds Tramps par savām globālajām interesēm un darbības virzieniem, tajā skaitā par Krievijas sākto karu Ukrainā, komunicē atklāti un tieši, intervijā Latvijas Radio vērtēja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Viņš ir novērojis, ka mūsdienu cilvēki sagaida autentisku un tiešu komunikāciju, nevis tādu, kāda bieži ir raksturīga Eiropai - sarežģīta un samudžināta, kurā parasti cilvēks nevar saprast ne sākumu, ne beigas. "Tas ir tas, kas īsti vairs nestrādā, tāpēc arvien vairāk un vairāk mēs dzirdam un redzam priekšplānā cilvēkus, kas runā ļoti, ļoti tieši, mums ļoti nepierasti," sacīja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors.
Viņš atzina, ka lielākoties šāda komunikācija ir godīgāka, tomēr mēdz būt arī situācijas, kurās cilvēki apzināti komunicē šādā veidā, bet domā ko citu.
Komentējot pēdējās dienās plaši apspriesto ASV jauno drošības stratēģiju, Sārts pauda viedokli, ka Savienotās Valstis šajā dokumentā ir bijušas diezgan godīgas un tiešas, atklāti pasakot, kādas ir to intereses un darbības virzieni ne tikai pasaulē, bet arī iepretim Eiropai. Viņš uzsvēra, ka ASV joprojām ir atzinušas, cik svarīga tām ir Eiropa, bet vienlaikus norādījušas uz atsevišķiem ideoloģiskiem virzieniem, kas Eiropā viņu skatījumā ir pilnīgi aplami.
Vaicāts, kā Trampa pozicionēšanās un miera sarunas ietekmēs Ukrainā notiekošā kara gaitu, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors izteicās visai skeptiski. Viņš uzskata, ka notiekošās sarunas ir tikai "sarunas sarunu pēc". Tas ir process, kuram mēs visi sekojam, taču pagaidām nav objektīva pamata cerēt, ka tas rezultēsies ar mieru, jo puses izvirza savstarpēji nepieņemamas prasības, pauda Sārts.