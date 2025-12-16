Ķekavas novada pašvaldības mežos veiks sanitārās cirtes
Lai nepieļautu turpmāku mežu kvalitātes kritumu un nodrošinātu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, Ķekavas novada pašvaldības mežos tiks veiktas sanitārās cirtes, ziņo dome.
Mežs būtiski kalpo iedzīvotāju vajadzībām — rekreācijai, tūrismam, ainavu veidošanai. Dabas kapitāla stiprināšanai Ķekavas novada pašvaldības mežos paredzētas sanitārās cirtes.
Astoņos pašvaldības meža īpašumos konstatēti smagi bojājumi, ko izraisījis egļu astoņzobu mizgrauzis. Mizgrauzis (Ips typographus), pazīstams arī kā egļu astoņzobu mizgrauzis, ir viens no bīstamākajiem meža kaitēkļiem, kas apdraud egļu mežaudzes Latvijā. Šīs sīkās vaboles vienas sezonas laikā spēj iznīcināt pat veselas audzes, radot mežu īpašniekiem ievērojamus ekonomiskus zaudējumus. Kaitēkļu izplatības dēļ pašvaldības mežaudzēs vērojama egļu masveida novīšana un koku bojājumi, kas būtiski pasliktina ekosistēmas veselību un palielina izplatības risku blakus mežu masīvos.
Lai nepieļautu turpmāku kvalitātes kritumu un nodrošinātu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, minētajos īpašumos jāveic sanitārās cirtes. Tās paredz bojāto, kaitēkļu invadēto, slimību skarto, kā arī vējlauzto un vējgāzto koku izciršanu vienlaidus vai izlases kārtā, uzlabojot mežaudzes stāvokli, veicinot atjaunošanos un mazinot kaitēkļu izplatību.
Pēc darbu veikšanas iegūtā koksne tiks atsavināta, to pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ienākumi novirzāmi pašvaldības budžeta vajadzībām. Izsoles: https://kekava.lv/kategorija/izsoles/