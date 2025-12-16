Tapis jauns tūrisma buklets Rīgas lidostas pasažieriem
Tapis jauns tūrisma buklets RIX Rīgas lidostas pasažieriem, sniedzot idejas brīvā laika pavadīšanai Mārupes novadā! Bukletā apkopotas ieteikumu sadaļas gan īsām pieturām starp lidojumiem, gan pilnai dienai, iezīmējot maršrutus un apskates objektus dažādām interesēm.
Neatkarīgi no tā, vai Tev priekšā ir gara pārsēšanās vai arī esi gatavs doties ieplānotajā ceļojumā pa Latviju, Mārupes novads piedāvā lielisku iespēju atklāt ko jaunu tepat blakus. Dodies pa gleznainām dabas takām, iepazīsti kultūras pieturvietas vai ļaujies mierpilnai atpūtai. Slēptie dārgumi ir tuvāk, nekā vari iedomāties. Papildu tam bukletā atradīsi praktiskus padomus par piekļuvi ar sabiedrisko transportu, velomaršrutiem un auto stāvvietām, kā arī norādes uz ģimenēm draudzīgām vietām, atpūtas pakalpojumiem un sezonālajiem pasākumiem.
Tūrisma buklets pieejams gan angļu, gan latviešu valodā. Lai atvieglotu plānošanu, iekļauti arī kartes fragmenti un QR kodi ātrai pārejai uz maršrutu aprakstiem, darba laikiem un kontaktinformāciju.
To iespējams saņemt RIX Rīgas lidostas Apmeklētāju centrā un Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājā, kā arī apskatīt un lejupielādēt digitāli must.marupe.lv “Tūrisms” sadaļā – ŠEIT. Digitālajā versijā regulāri tiek atjaunota informācija par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un aktuālajiem notikumiem, lai vienmēr būtu pieejama jaunākā informācija ceļotājiem.