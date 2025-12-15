Mārupes novada iedzīvotājiem pieejams pašapkalpošanās portāls par atkritumu apsaimniekošanu
Lai uzlabotu klientu pieredzi un padarītu informācijas apmaiņu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem ērtāku un efektīvāku,
Lai uzlabotu klientu pieredzi un informācijas apmaiņu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” izveidojis klientu pašapkalpošanās portālu Mana.ecobaltiavide.lv. Tajā klienti var saņemt un apmaksāt rēķinus, apskatīt un mainīt izvešanas grafiku, kā arī uzzināt informāciju par spēkā esošajiem pakalpojumu līgumiem. Atbildes uz aktuāliem jautājumiem pieejamas dažu klikšķu attālumā, arī brīvdienās un ārpus klientu apkalpošanas centra darba laika.
Papildus iespēja sekot līdzi atkritumu apsaimniekošanai savā adresē, portālā iedzīvotāji var mainīt informāciju par saviem objektiem un uzzināt jaunumus par aktualitātēm, tostarp spēkā esošajām pakalpojumu cenām.
“Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts norāda: “Digitalizācija šodien vairs nav nākotnes tendence – tā ir mūsdienu nepieciešamība, kas palīdz mums būt tuvāk klientiem un strādāt arvien gudrāk. Mūsu dati liecina, ka aptuveni puse jautājumu, kas šobrīd ienāk klientu apkalpošanas centros pa tālruni vai e-pastu, turpmāk būs iespējams atrisināt pašapkalpošanās portālā. Jaunā pašapkalpošanās vietne ir loģisks turpinājums uzņēmuma digitālajai attīstībai – tā ļauj mums strādāt modernāk, ērti un tīri saprotami, stiprinot gan klientu pieredzi, gan atbildīgu attieksmi pret vidi.”
Kā pieslēgties un lietot? Pašapkalpošanās portāls pieejams vietnē Mana.ecobaltiavide.lv. Nodrošināta droša pieslēgšanās ar Smart-ID vai eParaksts autentifikācijas rīkiem, kas garantē datu aizsardzību un uzticamu piekļuvi pakalpojumiem, ļaujot droši pārvaldīt datus un norēķinus jebkurā laikā un vietā.
Lai sāktu lietot portālu, juridiskajiem klientiem lūgums informēt par personu, kas autorizēsies uzņēmuma vārdā, rakstot uz attiecīgā reģiona e-pasta adresi: marupe@ecobaltiavide.lv vai babite@ecobaltiavide.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtītas visas nepieciešamās instrukcijas.