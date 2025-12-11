Noskaidrojamā persona (foto: Valsts policija)
Vakar 23:53
Kas ir šis vīrietis veikalā ar pudeli rokā? Policija lūdz palīdzību
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes un atrašanās vietas noskaidrošanu. Aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 65703846 vai 112 .
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.