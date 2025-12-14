Mārupes novadā nākamgad plānotas 22 pirmās klases
Mārupes novadā nākamgad plānotas 22 pirmās klases

Mārupes novada pašvaldība 2026./2027. mācību gadā plāno atvērt divdesmit divas 1. klases, nodrošinot vietas 594 bērniem.

Mārupes novada pašvaldība 2026./2027. mācību gadā plāno atvērt divdesmit divas 1. klases, nodrošinot vietas 594 bērniem, kas dzimuši 2019. gadā. Pieteikšanās bērnu uzņemšanai sāksies 15. janvārī un turpināsies līdz 1. martam, vēsta pašvaldība.

Izvērtējot iespējas 2026./2027. mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atvērt nepieciešamo 1. klašu skaitu 2019. gadā dzimušo bērnu uzņemšanai, kā arī katras izglītības iestādes noslogotību, 2026./2027. mācību gadā tiks atvērtas divdesmit divas 1. klases: Mārupes Valsts ģimnāzijā – četras, Mārupes pamatskolā – piecas, Jaunmārupes pamatskolā – piecas, Skultes sākumskolā – viena, Babītes vidusskolā – sešas, Salas sākumskolā – viena.

Saistošie noteikumi par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu 1. klasēs paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu jebkurā Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādē. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai 1. klasē 2026./2027. mācību gadā, vecākiem ir jāaizpilda noteiktas formas elektroniskais iesniegums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (vai ar roku, ja dokuments ir ieskenēts un noformēts papīra dokumenta formātā) un jānosūta uz izvēlētās izglītības iestādes e-pasta adresi:

Iesniegumi, kas tiks iesniegti pirms noteiktā laika, netiks reģistrēti.

Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, iesniegumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā. Vecāka veiktās atzīmes iesniegumā pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē.

Iesniedzot pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē, vecākiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem ir jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē 2026./2027. mācību gadā būs atvērta līdz 2026. gada 1. martam.

