Mārupē būs jauns publiski pieejams multifunkcionāls sporta laukums
Mārupes novada Būvvalde šī gada 8. decembrī ir pieņēmusi lēmumu izsniegt būvatļauju multifunkcionāla sporta laukuma būvniecībai.
Mārupes novada Būvvalde 8. decembrī izsniedza būvatļauju publiski pieejama multifunkcionāla sporta laukuma izbūvei Sniķeru ielā 31. Lēmums sekoja pēc obligātās publiskās apspriešanas savrupmāju apbūves teritorijā (DZS) šādas papildizmantošanas objektam (apspriešanas rezultātu pārskats).
Plānotie risinājumi
Iecerēta multifunkcionāla laukuma izbūve ar piekļuvi no Sniķeru ielas. Ap laukumu paredzēts piecus metrus augsts metāla žogs ar atšķirīgu caurredzamību, lai apvienotu drošību un saskaņu ar vidi. Segums — ūdenscaurlaidīgs gumijas klājums ar amortizāciju un pretslīdi.
Laukums piemērots futbolam, basketbolam, volejbolam, badmintonam, tenisam, citiem bumbu sportiem, vingrošanai un aktīvai atpūtai. Teritorija universāli izmantojama, lietotāji to varēs pielāgot vajadzībām.
Aprīkojums ietvers futbola vārtus un basketbola grozus, nodrošinot daudzveidīgas sportošanas iespējas.
Papildus plānota atpūtas zona ar soliem un atkritumu šķirošanas urnu, radot ērtus apstākļus gan sportam, gan atpūtai.